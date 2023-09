Apple'i uued iPhone Pro mudelid: hinnakujundus ja täiendused

Apple kavatseb täna õhtul esitlusüritusel oma uusi iPhone Pro mudeleid avalikustada ning kuigi on olnud palju lekkeid ja aruandeid, mis paljastavad tulevased telefonid, jääb üks mõistatus: hind. Kuulujutud viitavad sellele, et USA-s müüdavate mudelite hinnad tõusevad, aga kuidas on lood India hindadega?

USA-s algas iPhone 14 seeria hind 799 dollarist, samas kui India ostjate baasmudeli hind oli 79,900 15 Rs. Eeldatavasti jäävad mitte-Pro mudelite hinnad eelmise aastaga võrreldes samaks. IPhone 89,900 Plusi hind on aga eeldatavasti XNUMX XNUMX Rs.

Räägime nüüd Pro mudelitest. Eeldatavasti tõuseb iPhone 15 Pro hind 100 dollarilt, mis võib USA-s olla alates 1099 dollarist. Indias võib eelmise aasta mudeliga võrreldes olla vähemalt 10,000 15 rubla suurune kühm. Mis puutub iPhone 1299 Pro Maxi, siis võib see näha veelgi suuremat hinnatõusu, mis võib USA-s jõuda XNUMX dollarini, kusjuures India ostjad on tunnistajaks eelmise aastaga võrreldes märkimisväärsele tõusule.

Standardsed iPhone 15 mudelid näevad mõningaid olulisi uuendusi. Tuttav sälk asendatakse Dynamic Islandiga, mis laiendab ekraanipinda ja vähendab raame. Kuuldavasti uuendatakse põhikaamerat 12 MP-lt 48 MP-le ja seadmed saavad toite A16 Bionicu kiibist. Lisaks eeldatakse, et nii mitte-Pro- kui ka Pro-mudelid võtavad kasutusele C-tüüpi USB-pordi, mis asendab Lightning-kaabli.

Pro mudelitel on titaanraam, mis asendab roostevaba terast, mille tulemuseks on kergem kaal. IPhone 15 Pro Max tutvustab periskoopobjektiivi, mis pakub 5x–6x optilist suumi. Mõlemad Pro mudelid lülituvad üle ka C-tüüpi USB-portidele.

Oluline on märkida, et need hinnatõusuprognoosid põhinevad kuulujuttudel, seega tuleks neisse suhtuda skeptiliselt.

