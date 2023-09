Apple Arcade: saadaolevate mängude ja uusimate väljaannete põhjalik juhend

Apple Arcade, Apple'i abonemendipõhine mänguteenus, on alates selle käivitamisest oma mängude raamatukogu kiiresti kasvatanud. Kuna algselt oli saadaval peaaegu 100 ja nüüd üle 200 mängu, pakub Apple Arcade laia valikut mänge iPhone'ile, iPadile, iPod touchile, Macile ja Apple TV-le.

Uusimate mängude uurimiseks ja allalaadimiseks saavad kasutajad minna App Store'i vahekaardile Arcade, kerida alla ja valida "Kuva kõik mängud". Uusimad väljaanded on tavaliselt loetletud lehe ülaosas.

Apple Arcade'i uusim väljalase on My Talking Angela 2+, populaarne virtuaalne lemmikloomamäng frantsiisi My Talking Tom loojatelt. Selles mängus aitavad mängijad moekas kass Angelal oma suurlinnakodus askeldada selliste tegevustega nagu tantsimine, küpsetamine ja võitluskunstid.

Veel üks hiljutine täiendus on Samba de Amigo: Party-To-Go, rütmimäng, mis käivitati algselt mängusaalides 1999. aastal. Mängijad saavad seda oma marakrassidega raputada ja luua 40 hittlaulu erinevatest žanritest, sealhulgas lugusid sellistelt artistidelt nagu Lady Gaga ja PSY.

lõplikkus. on piiratud liigutustega käsitsi valmistatud sobitamismäng, mis kutsub mängijaid strateegiliselt mõtlema ja nutikaid matše looma. Ronige edetabelitesse, avage spetsiaalsed klotsid ja lisad ning avastage klassikalises režiimis erinevaid teemasid või eksige temporežiimiga muusikasse.

Kingdoms: Merge & Build pakub ainulaadset segu merge-2 mängust ja kuningriigi loomise mehaanikast. Mängijad peavad aitama prints Edwardil ja tema sõpradel taastada kuningriiki, mille on hävitanud salapärane maagiline jõud. Alustage maagilist seiklust, mis on täis ülesandeid, ja lahendage kuningriigi allakäigu saladus.

Need on vaid mõned näited Apple Arcade'is saadaolevatest mängudest. Muude pealkirjade hulka kuuluvad Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon ja Bold Moves+.

Väärib märkimist, et Apple Arcade ühildub PS5 ja Xboxi juhtmevabade kontrolleritega, võimaldades mängijatel nautida neid mänge oma eelistatud kontrolleriga.

Apple Arcade jätkab uute mängude korrapärast lisamist ning lähikuudel on kavas uuendusi ja väljalaseid. Ainuüksi septembris on oodata 40+ mänguvärskendust ja kolme uut väljalaset.

Nautige Apple Arcade'is saadaolevaid erinevaid mänge ja sukelduge Apple'i seadmete põnevasse mängumaailma.

