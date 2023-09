Tutvustame iPhone 15 ja iPhone 15 Plus: uued funktsioonid ja täiustused

Apple avalikustas oma uusimad nutitelefonid iPhone 15 ja iPhone 15 Plus, mis pakuvad täiustatud jõudlust, uusi värvivalikuid ja USB-C-porti. Seadmed säilitavad sama alghinna kui eelmise aasta mudelid, mille hind on 799 dollarit.

Nii iPhone 15 kui ka iPhone 15 Plus on varustatud vastavalt 6.1- ja 6.7-tollise ekraaniga. Apple teatas, et nende ekraanide maksimaalne heledus on tõstetud 2000 nitini, pakkudes elavamat vaatamiskogemust. IPhone 15 ettetellimine algab sel reedel, ametlik turuletoomine on kavandatud 22. septembriks.

Uute iPhone'ide üks silmapaistvaid omadusi on nende stiilne värviline viimistlus. Apple on värvid sujuvalt sisestanud kogu klaasist välispinnale, mille tulemuseks on vapustav ja pilkupüüdev viimistlus. IPhone 15 on saadaval roosa, kollarohelise, sinise ja mustana, pakkudes kasutajatele laias valikus nende isikliku stiiliga sobivaid valikuid.

Olulisi uuendusi on saanud ka iPhone 15 seeria kaamerasüsteem. Baasmudelil on nüüd 48-megapiksline põhiandur, mis ühtib eelmise aasta iPhone 14 Pro seeria võimalustega. See andur võimaldab 1x ja 2x optilise suumi režiime koos tavalise 0.5x ülilai objektiiviga. Portreerežiimi on täiustatud, et pakkuda paremat jõudlust hämaras, lisaks on see põhikaameraga pildistamisel automaatselt sisse lülitatud. Lisaks saavad kasutajad pärast pildistamist fookust reguleerida tänu sügavuskaardi säilitamise funktsioonile.

IPhone 15 ja iPhone 15 Plus toiteallikaks on A16 Bionic kiip, millel on kuuetuumaline protsessor ja 5-tuumaline GPU. See kiip on sama, mis iPhone 14 Pro mudelites, tagades erakordse jõudluse ja tõhususe. IPhone 15 aku eluiga jääb samaks, mis eelkäijal, samas kui iPhone 15 Plus pakub tänu suuremale sisemisele akule veelgi pikemat kasutusaega. Nüüd saab laadida uue USB-C pordi kaudu.

Veel üks tähelepanuväärne täiendus iPhone 15 seeriale on teise põlvkonna Ultra-Wideband kiip, mis parandab oluliselt ulatust ja täpsust objektide asukoha määramisel. Täppisotsing saab nüüd navigeerida kasutajad otse inimese juurde, lisaks AirTag-idega üksuste asukoha leidmisele.

Turvafunktsioonide osas on Apple laiendanud hädaabi-SOS-i satelliidi kaudu funktsiooni, et see hõlmaks ka maanteeabi olukordi. Ameerika Ühendriikides saavad sellest teenusest kasu AAA liikmed. Hädaabi SOS-funktsioon on esimesed kaks aastat pärast iPhone 15 ostmist tasuta; selle perioodi järgseid hindu ei ole aga avalikustatud.

IPhone 15 ja iPhone 15 Plus on saadaval ostmiseks 22. septembril, iPhone 15 hinnaga alates 799 dollarist ja iPhone 15 Plusist alates 899 dollarist.

