Apple uuendab 5G modemite jaoks koostööd Qualcommiga

Apple on uuendanud oma partnerlust Qualcommiga, tagades, et olmeelektroonikahiiglane jätkab Qualcommi Snapdragon 5G Modem-RF Systems'i kasutamist oma nutitelefonides kuni aastani 2026. See teade tuleb hoolimata Apple'i varasematest püüdlustest arendada oma modemeid ja vähendada oma sõltuvust Qualcommist.

Kuigi Apple omandas 2019. aastal raskustes Inteli modemiäri, pakkudes ettevõttele vajalikke ressursse oma modemite loomiseks, tundub, et Apple'i sõltumatu modemiarendus pole veel vilja saanud. Qualcommiga sõlmitud leping näitab, et Apple loodab oma modemivajaduste rahuldamiseks endiselt välistarnijaid.

Oma modemite väljatöötamine oleks võimaldanud Apple'il Qualcommi komponentidega seotud kuludest ja autoritasudest mööda minna, suurendades potentsiaalselt ettevõtte kasumlikkust. Kuid uuendades oma partnerlust Qualcommiga, tagab Apple, et tal on varuplaan juhuks, kui tema sõltumatu modemi arendus ei edene nii kiiresti kui oodatud.

Kuigi uus leping ei ole eksklusiivne, mis tähendab, et Apple saab endiselt kasutada oma modemeid või teiste tarnijate modemeid, rõhutab see ettevõtte jätkuvat sõltuvust Qualcommist oma modemitehnoloogia osas. Apple on Qualcommi jaoks märkimisväärne klient, nii Apple kui ka Samsung annavad 10. aasta eelarveaastal 2022% või rohkem Qualcommi konsolideeritud tuludest.

Teate avaldamise ajastus on tähelepanuväärne, kuna see toimub vahetult enne Apple'i iga-aastast iPhone'i üritust, kus ettevõte peaks oma uut iPhone 15 esitlema. Kuna on ebatõenäoline, et see tulevane nutitelefonide valik sisaldab Apple'i ettevõttesiseselt väljatöötatud modemit, Eeldatakse, et nad kasutavad Qualcommi 5G modemit ja raadiosageduslikku esiosa.

Allikad: Qualcomm

Mõisted:

– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: Qualcommi 5G modemi- ja raadiosagedussüsteemide valik, mida kasutatakse nutitelefonides ja muus elektroonikas.

– Modem: seade, mis võimaldab seadmetel andmeid edastades ja vastu võtta Interneti- või muude võrkudega ühenduse loomiseks.

– RF esiosa: seadme vooluahel, mis tegeleb raadiosageduslike signaalide edastamise ja vastuvõtmisega.

– Kasutustasud: tasud, mida ettevõte maksab teise ettevõtte intellektuaalomandi või tehnoloogia kasutamise eest.