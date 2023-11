Küberjälitamise põhjalik analüüs: toimepanemist ja ohvriks langemist mõjutavad tegurid

By

Digitehnoloogia ja Interneti kasvav levik on tekitanud uue isikliku sissetungi vormi, mida nimetatakse küberjälitamiseks. Küberjälitamist määratletakse kui korduvat ja soovimatut elektroonilist suhtlust, mis põhjustab ohvrites hirmu ja stressi. Kuigi see ei pruugi hõlmata füüsilist vägivalda, nagu võrguühenduseta jälitamine, võib sellel olla tõsiseid emotsionaalseid ja psühholoogilisi tagajärgi. Kuna igal aastal kogeb küberjälitamist rohkem kui 1.3 miljonit inimest, on ülioluline mõista tegureid, mis seda tüüpi ohvriks langemist soodustavad.

Hiljutises Sam Houstoni osariigi ülikooli (SHSU) teadlase läbiviidud uuringus käsitleti küberjälitamist käsitlevaid uuringuid, et tuvastada nii toimepanemise kui ka ohvriks langemisega seotud tegureid. Uuringus uuriti ligi 60 aastatel 2002–2022 läbi viidud uuringut, mis viidi läbi peamiselt USA-s, aga ka teistes riikides, nagu Austraalia, Belgia, Hispaania, Türgi, Kanada, Tšiili, Egiptus, Inglismaa ja Portugal. Osalejate seas oli nii täiskasvanuid kui ka noorukeid.

Uuringus kasutati kolmetasandilist metaanalüütilist lähenemisviisi, et tuvastada sotsiaaldemograafiliste tegurite, taustakogemuste, riskitegurite ja kaitsevaldkondadega seotud ennustajate suhteline kehtivus. Uuringu tulemused näitasid, et taustadomeen avaldas kõige olulisemat mõju küberjälitamise toimepanemisele ja ohvriks langemisele, millele järgnes riskivaldkond. Sotsiaaldemograafilised ja kaitsevaldkonnad ei avaldanud aga olulist mõju.

Uuring näitas ka, et küberagressiivse käitumisega isikud ohustavad end küberjälituse või ohvrite kättemaksu eest. Solvavad kogemused nii võrgus kui ka väljaspool seda olid tugevas korrelatsioonis küberjälitamise ohvriks langemisega. Isiksuse ja psühholoogilised tunnused, nagu stress, ärevus ja depressioon, aga ka riskantsed suhteomadused, nagu petmiskäitumine ja romantiline armukadedus, olid seotud nii küberjälitamise toimepanemise kui ka ohvriks langemisega.

Need leiud võivad anda väärtuslikku teavet küberjälitamise ennetusstrateegiate väljatöötamiseks. Mõistes küberjälitamist soodustavaid tegureid, saavad institutsioonid ja valitsused piiratud ressursse tõhusalt eraldada ja ennetustööd suunata sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Ennetusstrateegiad peaksid arvestama võrguvälise vägivalla ja kübervägivalla kattumist ning taustategureid, mis suurendavad vägivallatsemise ja ohvriks langemise riski.

