Hisense ULED X TV: revolutsioon taustvalgustuse tehnoloogias

Hisense ULED X teler muudab meie taustvalgustuse tehnoloogia kogemuse revolutsiooniliseks. Taustvalgustuse üks peamisi probleeme on see, et see võib läbi imbuda, pestes välja mustad ja tekitades eredate objektide ümber halosid. Teleritootjad on püüdnud seda probleemi lahendada, kasutades LED-tulesid, mida saab mustaks mõeldud alade taga välja lülitada. See tehnika, mida tuntakse hämardustsoonidena, on andnud erinevaid tulemusi, põhjustades sageli tonaalseid artefakte ja ebatäiuslikku joondust.

Hisense ULED X teler läheneb aga teistsugusele. 20,000 5,000 mini-LED-taustvalgustusega, mis on jagatud XNUMX hämardustsooniks, pakub see teler suuremat arvu tsoone kui enamik teisi turul olevaid mudeleid. Tulemuseks on pildikvaliteedi ja täpsuse märkimisväärne paranemine. Mustad on palju tumedamad ning värvid on rikkalikud ja erksad.

Võrdluseks peetakse hästi valgustatud ruumide jaoks LCD-telereid üldiselt paremaks kui OLED-id. ULED X teler pakub aga muljetavaldavat musta taset, minimaalset õitsengut ja sügavat värviküllastust, muutes selle mitmes aspektis OLED-teleritest eristamatuks. Lisaks särab ULED X tippheleduse osas, ületades enamiku LCD-telereid.

Põhjaliku ülevaatuse käigus avaldas ULED X teler järjekindlalt muljet oma pildikvaliteediga, edestades isegi mõnda turu parimat telerit. Kvaliteetne sisu koos suure dünaamilise ulatusega kodeeringuga demonstreeris ULED X-i võimalusi, kusjuures enamik stseene eelistati juhtivale konkurendile.

Siiski tuleb arvestada mõningate puudustega. ULED X-i hääljuhtimine on piiratud ja selle Vidaa operatsioonisüsteem ei pruugi pakkuda Android TV-ga samal tasemel rakenduste tuge. Neile, kes usaldavad konkreetseid rakendusi, on soovitatav enne ULED X ostmist kontrollida saadavust.

Üldiselt pakub Hisense ULED X teler taustvalgustuse tehnoloogias olulist edasiminekut. Selle erakordne pildikvaliteet, muljetavaldav musta tase ja erksad värvid teevad sellest teleriturul peamise konkurendi. Kuigi sellel võib olla mõningaid piiranguid, väärib see kindlasti tunnustamist kui üks parimaid praegu saadaolevaid telereid.

