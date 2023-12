AMD avaldas FidelityFX Super Resolution 3 lähtekoodi

AMD tegi hiljuti arendajatele ja entusiastidele kättesaadavaks FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) lähtekoodi. See samm järgneb AMD ülieraldusvõimega tehnoloogia uusima versiooni käivitamisele septembris, lubades väljastada lähtekood koos ühilduvate mängudega.

FSR 3 tutvustab oma AFMF-i kaadri genereerimise tehnoloogiat, mis on olnud töös alates 2022. aasta novembrist. Koodi leiate GitHubi FidelityFX-SDK FSR 3 harust, muutes selle hõlpsasti juurdepääsetavaks arendajatele, meisterdajatele ja lihtsalt uudishimulikele tehnoloogia sisemise toimimise kohta. GPU Open on avaldanud ka AMD FSR 3 integreerimisjuhendi PDF-vormingus, mis pakub arendajatele lisaressursse.

Lähtekood sisaldab täielikke integreerimisjuhiseid DirectX 12 ja Unreal Engine 5 jaoks, mis on kaks kõige populaarsemat arvutimängude API-d. FSR 3 abil saavad arendajad kasu sellistest funktsioonidest nagu kaadri genereerimine interpoleeritud kaadritega sujuvamaks liikumiseks, eraldusvõime suurendamine peaaegu loomuliku kvaliteediga, latentsusaja vähendamine, kvaliteetne aliasing ja optimeerimine keskmise ja kõrgetasemelise GPU jaoks.

Üks FSR 3 peamisi eeliseid on selle platvormidevaheline ühilduvus, mis võimaldab sellel töötada erinevate kaubamärkide ja mitme platvormi, sealhulgas arvuti ja Xboxi GPU-dega. AMD ja GPU Open rõhutavad, et FSR 3 integreerimine mängu või rakendusse on lihtne protsess, eriti neile, kes FSR 2-ga juba tuttavad.

FSR 3 kasutamisel tuleb siiski meeles pidada mõningaid kaalutlusi. Tehnoloogiat on soovitatav kasutada ainult siis, kui saavutate 60 kaadrit sekundis või rohkem. Kui arvutil on raskusi valitud eraldusvõimega 30 kaadrit sekundis saavutamisega, on soovitatav vältida FSR 3 suurendamist. Lisaks julgustatakse mängijaid optimaalse jõudluse tagamiseks kasutama mängusisest kaadripiirajat ja lubama V-Sync On.

Kui FSR 3 käivitati algselt kahe mängu, Forspoken ja Immortals of Aveum, toega, on toetatud mängude loendit värskendatud koos lähtekoodi avaldamisega. See avatud lähtekoodiga lähenemisviis peaks eeldatavasti veelgi edendama FSR 3 kasutuselevõttu ja rakendamist mänguringkondades.