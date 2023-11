Juurdepääsetavuse parandamine: Amazon Fire Sticki häälvaatefunktsioon

Amazon Fire Sticki kasutajatel on nüüd mugav võimalus oma vaatamiskogemust funktsiooni Voice View abil täiustada. See erakordne juurdepääsetavuse tööriist, mis on mõeldud peamiselt nägemispuudega inimestele, pakub väärtuslikku tuge neile, kellel on raskusi ekraani nägemisega või lihtsalt otsitava sisu valimisel lisaabi.

Voice View, nagu Amazon seda kirjeldab, on spetsiaalselt Fire TV seadmete jaoks välja töötatud ekraanilugeja. Kui see on aktiveeritud, edastab see kuuldavalt ekraaniteksti, kui kasutajad navigeerivad menüüvalikutes ja seadetes. Lisaks saab seda kasutada seadme esialgse seadistamise käigus, pakkudes kaasavat ja kasutajasõbralikku kogemust.

Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teil oleks Fire TV Stick koos Alexa Voice Remote puldiga. Kasutajad ei pea enam oma lemmiksaadete või -filmide nautimisel piiranguid. Häälevaate funktsiooni saab hõlpsasti aktiveerida, hoides samal ajal umbes kaks kuni viis sekundit all nuppu Menüü ja Tagasi, mis asuvad kaugjuhtimispuldi väikeste nuppude ülemises kolmikus.

Lisaks kaugmeetodile on kasutajatel võimalik häälvaadet lubada või keelata ka rakenduse Seaded kaudu. Lihtsalt avage jaotis Juurdepääsetavus ja valige VoiceView. Kui see on edukalt aktiveeritud, tervitatakse kasutajaid rahustava hääljuhisega "VoiceView Ready", mis näitab, et funktsioon on lubatud ja valmis pakkuma kaasahaaravat kogemust. Ja vastupidi, kui funktsioon on välja lülitatud, kuulevad kasutajad teadet "VoiceView Exiting".

Kasutades juurdepääsetavuse tööriistu, nagu Voice View, näitab Amazon oma pühendumust kaasamisele, tagades, et kõik saavad nautida oma Fire TV Sticki eeliseid. See funktsioon lisab mugavust ja kaasatust kõigile kasutajatele, olgu selleks juurdepääs laiale hulgale sisule või menüüdes lihtne navigeerimine.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kuidas saan aktiveerida oma Amazon Fire Sticki funktsiooni Voice View?

Funktsiooni Voice View aktiveerimiseks hoidke samaaegselt all oma Alexa Voice Remote'i nuppe Menüü ja Tagasi umbes kaks kuni viis sekundit. Teise võimalusena saate selle lubada rakenduse Seaded kaudu, valides Juurdepääsetavus ja seejärel VoiceView. Mida häälvaade teeb?

Voice View on ekraanilugeja, mis loeb ekraanil kuvatavat teksti ette, kui navigeerite oma Amazon Fire Sticki menüüvalikutes ja seadetes. See aitab nägemispuudega inimesi, pakkudes heli abil paremat vaatamiskogemust. Kas Voice View on mõeldud ainult vaegnägijatele?

Kuigi Voice View on mõeldud peamiselt nägemispuudega inimestele, saavad kõik selle funktsioonidest kasu, et muuta navigeerimine ja sisu valik mugavamaks ja juurdepääsetavamaks. Kas ma saan Voice View sisse ja välja lülitada? Jah, saate funktsiooni Voice View hõlpsasti sisse või välja lülitada. Kui see on lubatud, kinnitab selle aktiveerimist teade "VoiceView Ready". Samamoodi, kui see on keelatud, kuulete "VoiceView Exiting".