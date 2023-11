Kuidas pääseda juurde Amazon Fire Sticki peidetud suumifunktsioonile ja häälvaatele

By

Kui teil on Amazon Fire Stick, on mõned peidetud funktsioonid, millest te ei pruugi teadlik olla. Lisaks meelelahutusmaailmale juurdepääsu pakkumisele pakub Fire TV kasutajatele ka kasulikke juurdepääsuvõimalusi. Üks neist funktsioonidest on ekraani luup, mis võimaldab teil ekraani suumida.

Suumifunktsiooni lubamiseks järgige neid lihtsaid samme.

1. Avage oma Amazon Fire TV rakendus Seaded ja valige Juurdepääsetavus.

2. Vajutage ja hoidke samal ajal umbes viis sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppe Tagasi ja Kiiresti edasi.

3. Kui see on lubatud, saate sisse suumida, vajutades Menüü ja Fast Forward nuppe. Väljasuumimiseks vajutage Menüü ja Keri tagasi.

4. Kui soovite suumi suunda muuta, vajutage Menu (Menüü) ja seejärel vastavaid nuppe üles, alla, vasakule või paremale.

Oluline on märkida, et suumifunktsioon ei pruugi kogu videosisuga töötada. Amazoni sõnul ei ühildu enamik videosisu suumifunktsiooniga.

Veel üks suurepärane Amazon Fire Sticki pakutav juurdepääsetavuse funktsioon on Voice View. See funktsioon võimaldab virtuaalsel häälel ekraanil toimuvat ette lugeda, muutes nägemispuudega kasutajatel seadmes navigeerimise lihtsamaks.

Häälvaate aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Leidke oma Amazon Fire Sticki puldil nupp Menüü ja nupp Tagasi.

2. Vajutage ja hoidke mõlemat nuppu korraga umbes viis sekundit all.

3. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuulete "VoiceView Ready".

Need Amazon Fire Sticki peidetud funktsioonid võivad pakkuda kõigile kasutajatele kaasavamat ja kasutajasõbralikumat kogemust, olenemata nende juurdepääsetavuse vajadustest. Olenemata sellest, kas peate oma ekraani sisse suumima või virtuaalse hääle abil teid läbi liidese juhatama, tagavad need valikud, et kõik saavad oma Fire Sticki täiel rinnal nautida.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kas ma saan kasutada suumimisfunktsiooni mis tahes videosisuga?

V: Ei, suumifunktsioon ei pruugi kogu videosisuga ühilduda.

K: Kuidas ma saan suumimisfunktsiooni kasutades sisse ja välja suumida?

V: Sissesuumimiseks vajutage Menu ja Fast Forward. Väljasuumimiseks vajutage Menüü ja Keri tagasi.

K: Kuidas saan häälvaate aktiveerida?

V: Häälvaate aktiveerimiseks vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppe Menüü ja Tagasi umbes viis sekundit.

K: Kas Voice View on saadaval kõigis Amazon Fire Sticki seadmetes?

V: Jah, Voice View on funktsioon, mis on saadaval kõigis Amazon Fire Sticki seadmetes.