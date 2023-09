Sügise tehnikaürituste loend: mida oodata septembris ja oktoobris

September ja oktoober on tehnikahuvilistele põnevad kuud, kuna toimuvad suurüritused ja konverentsid, mis tutvustavad uusimaid uuendusi ja teadaandeid erinevates tööstusharudes. Heidame pilgu mõnele eelseisvale sündmusele ja sellele, mida neilt oodata on.

Toronto rahvusvaheline filmifestival (TIFF)

Millal: neljapäev, 7. september – pühapäev, 17. september

Kus: Toronto kesklinn, Kanada

Mis: TIFF on iga-aastane filmifestival, mis tõstab esile rahvusvahelisi filme ning pakub linastusi, loenguid, üritusi ja töötubasid.

Apple Wonderlust

Millal: teisipäeval, 12. septembril kell 1 ET / 10 PT

Kus: Apple Park, Cupertino, California

Mis? Apple'i väga oodatud sündmus Wonderlust tutvustab uut iPhone 15 mudelivalikut, kus kuuldavasti on Lightningi asemel USB-C-pordid.

Detroidi autonäitus

Millal: kolmapäev, 13. september – pühapäev, 24. september

Kus: Huntington Place'i konverentsikeskus, Detroit, Michigan

Mis: Detroidi autonäitus, tuntud ka kui Põhja-Ameerika rahvusvaheline autonäitus, toob kokku autotootjad ja tööstuse eksperdid, et tutvustada ja arutada uusimaid autotööstuse trende ja uusi sõidukeid.

Amazoni seadmete ja teenuse sündmus

Millal: kolmapäeval, 20. septembril kell 10 ET

Kus: Amazon HQ2 ülikoolilinnak, Arlington, Virginia

Mis: Amazon korraldab oma teises peakorteris ainult kutsetega üritust, kus neilt oodatakse uusi seadmeid ja teenuseid.

Microsofti erisündmus

Millal: neljapäeval, 21. septembril

Kus: New York City

Mis? Microsoft korraldab ainult kutsetega "eriürituse", mis keskendub tõenäoliselt värskendatud Surface'i seadmetele ja tehisintellekti edusammudele.

Vox Media koodisündmus

Millal: teisipäev, 26. september – kolmapäev, 27. september

Kus: Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Mis: Code on tehnoloogiasündmus, mis toob kokku valdkonna mõjukad hääled. Sellel aastal on sellel märkimisväärsed esinejad, nagu X/Twitteri tegevjuht Linda Yaccarino, Bumble'i tegevjuht Whitney Wolfe Herd, GM tegevjuht Mary Barra ja palju muud.

See on vaid pilguheit septembris ja oktoobris toimuvale. Silmapiiril on ka muud sündmused, nagu Meta Connect, Made by Google ja Samsung Developer Conference, mis lubavad põnevaid teadaandeid ja teadmisi virtuaalreaalsusest, uutest Google'i seadmetest ja Samsungi Galaxy ökosüsteemi uuendustest. Kuna välja kuulutatakse rohkem sündmusi, oodake The Verge'i värskendusi.

