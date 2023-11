Pakutud uus meetod masinmõtlemise määramiseks

Teadlased on kasutusele võtnud uudse lähenemisviisi, et hinnata, kas masin tõesti mõtleb või lihtsalt regurgiteerib andmeid, pakkudes alternatiivi pikaajalisele Turingi testile. Turingi test, mille kontseptsiooni algselt koostas Alan Turing 1950. aastatel, hõlmas küsitlejat, kes tegi vahet arvutil ja inimesel. Hiljutised edusammud AI-s on aga muutnud selle testi ebatõhusaks, mida ilmestavad petmismehhanismid platvormidel nagu Tinder ja vestlusrobotite kasv.

Hiljutises ajakirjas Intelligent Computing avaldatud väljaandes pakkusid Philip Nicholas Johnson-Laird Princetoni ülikoolist ja Marco Ragni Chemnitzi tehnikaülikoolist välja kolmeastmelise raamistiku, et hinnata masinmõtlemist ja anda sellele mõistatusele veenvaid vastuseid.

Esimene samm hõlmab masina allutamist psühholoogilistele katsetele, et hinnata selle võimet arutleda, kasutades inimlikke järeldusmeetodeid, mitte tuginedes ainult tavapärastele loogilistele protsessidele. Selle testide kogumi eesmärk on välja selgitada, kas masinal on inimesesarnane arutluskäik.

Teine samm, mida nimetatakse eneserefleksiooniks, testib masina arusaamist oma arutluskäigust. Introspektsioon, inimese tunnetusse juurdunud omadus, võib heita valgust masina võimele mõista ja analüüsida omaenda loogilisi protsesse. Näiteks kui talle esitatakse küsimus: "Kui Ann on intelligentne, kas sellest järeldub, et Ann on intelligentne või rikas või mõlemad?" inimene tunnistaks, et Anni rikkusest ei viita miski. Vastupidi, arvutil võib olla raskusi selle mahaarvamise põhjuse kindlaksmääramisega.

Lõpuks pooldavad teadlased süvenemist masina lähtekoodi, mille eesmärk on eristada tõelist arutluskäiku "sügava õppimise" rakendamisest. Kognitiivse adekvaatsuse koodi hinnates saavad teadlased aru, kas masina arutlusvõimed tulenevad ehtsast arusaamisest või musta kasti algoritmidest.

Johnson-Laird ja Ragni väidavad oma artiklis, et algne Turingi test tuleks asendada programmi arutluskäigu põhjaliku uurimisega. Teadlased teevad ettepaneku käsitleda masinat kognitiivsetes katsetes aktiivse osalejana ja vajadusel allutada selle koodi ajupildiuuringutega sarnasele analüüsile.

Kuna tehisintellekt integreerub veelgi meie igapäevaellu, muutub vajadus kindlaks teha, millal masinad jäljendavad inimeste arutluskäiku ja seega "mõtlevad", Turingi teoreetilisest mõtisklusest käegakatsutavaks probleemiks, mis nõuab praktilisi lahendusi.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

