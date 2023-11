AI tumedad küljed: meie laste kaitsmine sügava võltsitud ärakasutamise eest

Tehisintellekt (AI) on kiiresti tõusnud üheks mõjukamaks tehnoloogiaks maailmas, muutes revolutsiooniliselt meie ülesannete täitmise, võimaldades kiiret töötlemist enneolematus mahus. Selle muljetavaldavate võimaluste taga peitub aga tumedam pool, mis kujutab endast olulisi riske, eriti haavatavatele isikutele nagu lapsed. Beth Jackson, riikliku lastekaitsekeskuse programmijuht ja terapeut, on väljendanud oma muret selle tehnoloogia hirmutava potentsiaali pärast. Pahatahtlikud isikud saavad hõlpsasti kasutada tehisintellekti süütute piltidega manipuleerimiseks ning selgesõnalise ja alandava sisu loomiseks.

Erinevalt algses artiklis olevast tsitaadist, kus Jackson tõstab esile kurjategijate avalikele piltidele juurdepääsu ja nende kasutamise lihtsust, võib see AI-tehnoloogia keeruline kasutamine muuta lihtsad igapäevased pildid simuleeritud ja näiliselt tõeliseks selgesõnaliseks sisuks. Hiljuti juhtus Hispaanias murettekitav juhtum, kui poisid kasutasid kergesti ligipääsetavat tehisintellekti rakendust, et muuta oma klassikaaslaste süütuid fotosid, levitades selgesõnalisi võltspilte kogu nende koolis. Ohvrid avastasid tahtmatult need muudetud pildid, mis kujutasid end täielikult alasti, põhjustades sügavat emotsionaalset stressi.

Samal ajal on süvenenud võltspornovideote levimus, mõjutades inimesi ilma nende nõusolekuta. Streamer "Sweet Anita", keda imetleti tema panuse eest mänguringkondadesse, langes sügavate võltspornovideote ohvriks, kus tema sarnasusega manipuleeriti pahatahtlikult ning kus teda alandavates ja agressiivsetes seksuaalaktides. Need sügavad võltsvideod, mis on liikumatute piltide muutmisest tulenev tehnoloogiline edasiminek, võivad luua sisu, mis ületab sihitud isiku kujutlusvõimet.

Kuna AI-tehnoloogia areneb pidevalt murettekitava tempoga, rõhutab Jackson tungivat vajadust teadlikkuse ja kontrolli järele. Vanemad peavad olema valvsad oma piltide levitamise haldamisel ja haavatavatele piltidele juurdepääsu piiramisel, võttes vastutuse oma laste kaitsmise eest. Lisaks peavad ohvrid viivitamatult teatama juhtumitest õiguskaitseorganitele, hoiduma kompromiteerivate piltide jagamisest.

Tunnustades probleemi tõsidust, on president Biden välja andnud korralduse tehisintellekti reguleerimiseks ja riskide maandamiseks. Kuid isegi nende meetmetega on lapsed võrgus ekspluateerimise suhtes väga vastuvõtlikud. On ülioluline, et vanemad ja ühiskond tervikuna oleksid kursis ja astuksid ennetavaid samme sügavate võltsitud ohtude vastu võitlemiseks. Tarkvara kasutamine tehisintellektiga loodud piltide ja heli tuvastamiseks, sisejulgeolekuministeeriumi juhiste järgimine ja sügavate võltspettuste vältimise mõistmine on ärakasutamise eest kaitsmise põhielemendid.

Ühise jõupingutusega saame püüda kaitsta oma lapsi tehisintellekti varjukülgede eest, tagades nende digitaalse ohutuse ja heaolu pidevalt areneval tehnoloogilisel maastikul.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on AI?

AI ehk tehisintellekt viitab arvutisüsteemide arendamisele, mis suudavad täita inimintellekti nõudvaid ülesandeid, nagu kõnetuvastus, probleemide lahendamine ja otsuste tegemine.

2. Mis on sügavad võltsingud?

Sügavad võltsingud on väga manipuleeritud ja petlikud meediumid, sealhulgas pildid, videod või heli, mis on loodud tehisintellekti tehnoloogia abil, et veenvalt muuta kellegi välimust või häält.

3. Kuidas saavad üksikisikud end sügava võltsitud ärakasutamise eest kaitsta?

Sügava võltsitud ärakasutamise eest kaitsmiseks saavad üksikisikud kasutada AI-ga loodud sisu tuvastamiseks loodud tarkvara, järgida ametiasutuste (nt sisejulgeolekuministeeriumi) juhiseid ja olla kursis levinud sügavate võltspettustega.

4. Mida peaks keegi tegema, kui ta satub sügava võlts ekspluateerimise ohvriks?

Kui keegi satub sügava võltsitud ärakasutamise ohvriks, on ülioluline juhtunust viivitamatult õiguskaitseorganitele teatada ja hoiduda rikutud sisu jagamisest.

