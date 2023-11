Maanteeraevu varjatud kulud: rohkem kui lihtsalt agressiivne sõit

By

Maanteeraev on muutunud meie tiheda liiklusega maanteedel levinud probleemiks, kuna sotsiaalmeedia platvormidel levivad videod ägedatest autojuhtidest, kes riskivad teiste turvalisusega. Kuid kas teadsite, et maanteeraevu tagajärjed ulatuvad kaugemale kui otsesed ohud teel? LowestRates.ca hiljutise uuringu kohaselt võivad need agressiivsed käitumised teie kindlustuskulusid oluliselt mõjutada.

Kasutajatele kindlustuspakkumisi pakkuva platvormi LowestRates.ca eksperdid rõhutavad, et liiklusraevu juhtumid võivad kaasa tuua kriminaalsüüdistused. Ja kui teid ohtliku juhtimise eest süüdi mõistetakse, tõusevad teie kindlustusmaksed kindlasti hüppeliselt ja püsivad kõrgel vähemalt kolm aastat. Tegelikult peetakse ohtliku juhtimise süüdistust kindlustuse seisukohast kriminaalkorras karistatavaks.

Tagajärjed ei lõpe sellega. Isegi väiksemad süüdimõistmised, nagu kiiruseületamine, ebaõiged reavahetused või liiga täpne järgimine, võivad kaasa tuua teie kindlustusmakse lisatasusid. Näiteks võib esimese süüdimõistva kohtuotsuse korral lisanduda 5% lisatasu, teise puhul aga 20% lisatasu. Iga täiendav süüdimõistmine toob kaasa täiendava 10% tõusu. Suurtel süüdimõistvatel kohtuotsustel võivad olla veelgi raskemad tagajärjed, kuna autojuhte ootavad kindlustusmaksete 25-protsendiline tõus. Raskete või kriminaalsete süüdimõistvate kohtuotsuste korral võib lisatasu olla kuni 100%.

Lisaks, kui juhil on kolm või enam süüdimõistvat kohtuotsust, võib tal olla õigus saada ainult mittestandardset kindlustust, millega kaasnevad oluliselt suuremad kindlustusmaksed. See tähendab, et peale kindlustuskulude suurenemise võivad mitme liiklusvastase süüdimõistva otsusega isikud seista silmitsi piiratud kindlustusvõimaluste ja rahalise pingega.

Väga oluline on olla tähelepanelik oma käitumisele teel ja vältida teeraevu kiusatustele allumist. See mitte ainult ei sea ohtu teiste turvalisust, vaid toob kaasa ka pikaajalised rahalised tagajärjed. Püüdkem turvalisema ja vastutustundlikuma sõidu poole, et kaitsta ennast ja teisi asjatute kahjude eest.

FAQ

1. Millised on mõned näited agressiivsest ja riskantsest sõidukäitumisest?

Agressiivse ja riskantse sõidu näideteks on tagaluugiga kinni keeramine, kiiruseületamine, eesõiguse mittejärgimine ja teiste autojuhtide ärajätmine.

2. Kuidas mõjutavad liiklusraevu juhtumid kindlustusmakseid?

Maanteeraevu intsidendid, mille tagajärjeks on kriminaalkaristused, nagu ohtlikud sõidukulud, võivad põhjustada kindlustusmaksete tõusu ja püsida kõrgel vähemalt kolm aastat.

3. Millised on lisatasud kergemate ja suuremate süüdimõistvate kohtuotsuste eest?

Kergete süüdimõistvate kohtuotsuste korral võib esimene süüdimõistmine kaasa tuua 5% lisatasu, teise puhul aga 20% lisatasu. Iga täiendav süüdimõistev kohtuotsus suurendab 10% tõusu. Raskete süüdimõistvate kohtuotsuste korral võib tasuda 25% ja raskete või kriminaalsete süüdimõistvate kohtuotsuste korral võib lisanduda kuni 100% lisatasu.

4. Millised on tagajärjed kolme või enama süüdimõistmise korral?

Kolme või enama süüdimõistmise korral võivad juhid saada ainult mittestandardset kindlustust, millega kaasnevad kõrged kindlustusmaksed ja piiratud kindlustusvõimalused.