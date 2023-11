Uus makseleping näitab Spotify strateegilist manööverdamist

Üllatava sündmuste pöörde käigus on muusika voogesituse hiiglane Spotify saavutanud Google'iga ainulaadse ja soodsa partnerluse Android-põhiste maksete jaoks. Epic vs Google'i kohtuprotsessi hiljutise tunnistuse kohaselt on Spotify suutnud sõlmida tehingu, kus ta maksab 0 protsenti komisjonitasu, kui kasutajad otsustavad osta tellimusi oma maksesüsteemi kaudu. Kui kasutajad aga valivad Google'i maksetöötlejaks, maksab Spotify vaid nappi 4-protsendilist vahendustasu.

See leping erineb oluliselt Google'i tavapärasest 15-protsendilisest tasust, mis seab kahtluse alla arusaama, et kõikidele arendajatele kehtivad samad määrad. Kuigi Google oli algselt püüdnud selle kokkuleppe üksikasju konfidentsiaalsena hoida, väites, et see võib takistada läbirääkimisi teiste soodsamaid tingimusi otsivate rakenduste arendajatega, siis nüüd selgus see kohtuprotsessi käigus.

Google'i 2022. aastal käivitatud kasutajavaliku arveldusprogramm vähendab Play poe vahendustasu tavaliselt umbes 4 protsenti, kui arendajad kasutavad oma maksesüsteemi, alandades tasu umbes 11 protsendini. Kuid see korraldus pakub arendajatele sageli vähest tegelikku kulude kokkuhoidu või üldse mitte, kuna nemad vastutavad maksete töötlemisega seotud kulude eest. Kuigi Google on rõhutanud oma programmi pakutavat paindlikkust, näib kulude kokkuhoid olevat vähem oluline, kui varem arvati.

Spotify tähelepanuväärne populaarsus mängis selle "enneolematu" ja kohandatud tehingu tagamisel keskset rolli. Kohtus tunnistusi andnud Google'i globaalsete partnerluste juht Don Harrison põhjendas kokkulepet väitega, et Spotify nõuetekohane funktsionaalsus Play teenustes ja põhiteenustes on otsustava tähtsusega tarbijate jätkuva Android-telefonide eelistamise tagamiseks. Lisaks sellele maksekokkuleppele on nii Spotify kui ka Google panustanud kumbki 50 miljonit dollarit "edufondile", mis näitab nende ühist investeeringut partnerluse edusse.

Kuigi teiste arendajate nimesid, kes saavad kasu soodsamatest hindadest, pole avalikustatud, on selgunud, et Google pakkus Netflixile vaid 10-protsendilist soodushinda – voogesituse hiiglane lükkas pakkumise tagasi. Seetõttu ei paku Netflix enam Androidis rakendusesisest ostuvõimalust ega maksa Google'ile oma rakenduse levitamise eest tasu.

See Spotify viimane samm mitte ainult ei näita oma ennetavat lähenemist maksekohustuste haldamisele, vaid toob esile ka rakenduste poe majanduse keeruka maastiku. Tehes tehingu, mis vähendab oluliselt selle maksekoormust, on Spotify positsioneerinud end nutika mängijana käimasolevas võitluses rakenduste arendajate ja tehnoloogiahiiglaste vahel komisjonitasude üle.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mida pakub Google'i kasutaja valikuga arveldusprogramm?

Google'i User Choice Billing programm võimaldab rakenduste arendajatel kasutada oma maksesüsteemi, vähendades Google Play poe vahendustasusid. Tavaliselt vähendab see programm tavapärasest 4-protsendilisest tasust umbes 15 protsenti, vähendades selle ligikaudu 11 protsendini. Siiski on oluline märkida, et arendajad vastutavad endiselt maksete töötlemise kulude eest, mis võib kompenseerida võimaliku kulude kokkuhoiu.

2. Kuidas õnnestus Spotifyl Google'iga soodsamad maksetingimused kindlustada?

Spotify märkimisväärne populaarsus ja võimalik mõju Androidi telefonide müügile mängisid otsustavat rolli selle ainulaadse maksekorralduse läbirääkimistel Google'iga. See rõhutab Spotify strateegilist väärtust Google'i ökosüsteemi jaoks. Pakkudes tehingut, kus Spotify maksab 0 protsenti vahendustasu oma süsteemi kaudu töödeldud tellimuste eest ja ainult 4 protsenti, kui kasutajad valivad Google'i maksete töötlejaks, on mõlemad pooled leidnud mõlemale poolele kasuliku kokkuleppe.

3. Kas mõni teine ​​arendaja on Google'ilt samamoodi suhtunud?

Kuigi Google on tunnistanud, et teised arendajad võisid hankida soodsamaid hindu, on nad hoidunud neid osapooli nimetamast. Prooviprotsessi käigus selgus, et Google pakkus Netflixile vaid 10-protsendilist soodushinda, millest voogesitusplatvorm keeldus. Seetõttu ei paku Netflix enam Androidis rakendusesisest ostuvõimalust ega maksa Google'ile oma rakenduse levitamise eest tasu.