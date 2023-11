Kokad on pikka aega uskunud, et täiuslikult maitsestatud steigi võti on selle rikkalik soolamine enne praadimist. Füüsik George Vekinise uus vaatenurk seab aga selle tavapärase tarkuse kahtluse alla. Vekinis, kes on tuntud oma töö poolest täiustatud keraamika ja komposiitide vallas, on oma viimases raamatus süvenenud kokandusteadusesse. Vastupidiselt levinud arvamusele viitab ta sellele, et praadi mikrolaineahjus küpsetamine enne praadimist on maitsva ja õrna tulemuse saladus.

Hiljutises intervjuus Instant Genius podcastile selgitas Vekinis, miks ta seda ebatavalist toiduvalmistamismeetodit pooldab. Tema sõnul võib pihvi soolamisel enne praadimist olla tegelikult kahjulikke mõjusid. Soolal on osmootne võime, mis tõmbab lihast vee välja, mille tulemuseks on sitkem ja vähem maitsev tekstuur. Küpsetades praadi mikrolaineahjus enne praadimist, säilitab liha niiskuse, tagades mahlasema ja õrnema suutäie.

Kuigi see vaatenurk võib paljudele üllatada, rõhutab Vekinis, kui oluline on lasta praadil enne küpsetamist toatemperatuurini soojeneda. See samm tagab ühtlase küpsemise ja hoiab ära liha kõvaks muutumise. Praad mikrolaineahjus kiirendab esialgset kuumutamisprotsessi, kiirendades üleminekut külmalt toatemperatuurile.

Kriitikud võivad väita, et praadi mikrolaineahjus küpsetamine võib kahjustada selle maitset või põhjustada ebaühtlaselt küpsenud lihatüki. Vekinis jääb siiski oma leidude juurde, väites, et õiged maitsestamis- ja kõrbemistehnikad suudavad tasakaalustada mikrolaineahju protsessi väiksemaid puudujääke. Lisaks soovitab ta soovitud küpsusastme saavutamiseks katsetada erinevate mikrolainevõimsuse tasemete ja kestustega.

FAQ:

K: Kas praadi on tõesti vaja enne praadimist mikrolaineahjus küpsetada?

V: Füüsik George Vekinise sõnul võib praad enne praadimist mikrolaineahjus muuta selle õrnust ja mahlasust paremaks. Traditsioonilised toiduvalmistamismeetodid võivad siiski anda suurepäraseid tulemusi õigete maitsestamis- ja kõrbemistehnikatega.

K: Kas mikrolaineahi mõjutab steigi maitset?

V: Kuigi mõned võivad muretseda mikrolaineahju mõju pärast maitsele, kinnitab Vekinis, et õige maitsestamise ja kõrbemisega saab võimalikku maitsekadu minimeerida.

K: Kui kaua peaks praad olema mikrolaineahjus?

V: Mikrolaineahju täpne kestus oleneb steigi paksusest ja soovitud küpsusastmest. Ideaalse tulemuse saavutamiseks on soovitatav katsetada erinevate võimsustasemete ja kestustega.