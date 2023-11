Uued Realme'i seadmepinnad: põnevad andmed ja üksikasjad!

FCC-s ilmus hiljuti uus Realme'i seade mudelikoodiga RMX3890, mis suurendab veelgi ootusi tulevase nutitelefonide valiku osas. Seda seadet on märgatud ka EMÜ ja Indoneesia TKDN-i sertifitseerimisveebisaitidel, mis kinnitab selle peatset saabumist. Kuigi konkreetseid üksikasju tuleb veel ametlikult kinnitada, piisab lekkinud teabest, et tehnikahuvilised elevusest sumisema panna.

FCC loendi kohaselt on Realme nutitelefoni mõõtmed 164.6 mm × 75.4 mm × 7.59 mm ja kaal 185 grammi. See toetab mitmeid ühenduvusvõimalusi, sealhulgas 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, kaheribaline WiFi, GPS ja NFC. Eelkõige eeldatakse, et nutitelefonil on neli navigatsioonisüsteemi, nimelt Beidou, Galileo, GLONASS ja GPS.

Kuigi see näib olevat keskklassi 4G nutitelefon, ei saa me lõplikke järeldusi teha enne, kui Realme teeb ametliku teadaande. Seega ootame praegu põnevusega lisateavet, et paremini mõista, mida see seade meile varuks pakub.

Realme'i tulevane nutitelefonide valik tekitab tehnoloogilises kogukonnas märkimisväärset kõlapinda. Üks oodatumaid väljalaseid on Realme GT5 Pro, mis tuleb Hiinas välja homme kell 2 kohaliku aja järgi. See nutitelefon loob laineid, et olla esimene, kes toetab telefoto videosalvestust Dolby Vision HDR-is. Lisaks eeldatakse, et sellel on muljetavaldavad spetsifikatsioonid, sealhulgas Sony LYTIA andur, BOE ekraan kuni 3000 niti heledusega ja Snapdragon 8 Gen 3 koos 24 GB muutmäluga.

Lisaks Realme GT5 Pro-le on töös veel üks põnev telefon Realme C65 5G, mis kuuldavasti teeb oma debüüdi detsembri alguses. Eeldatakse, et see on saadaval mitmes konfiguratsioonis, vahemikus 4 GB kuni 8 GB muutmälu ja 64 GB kuni 128 GB salvestusruumi. Sellel seadmel võib olla kaks ahvatlevat värvivalikut, tumelilla ja roheline.

Kuna ootame pikisilmi neid uusi Realme’i nutitelefone, on üks asi kindel: bränd jätkab piiride nihutamist ja turu kütkestamist oma uuenduslike pakkumistega. Olge kursis, et saada rohkem värskendusi Realme põneva tootevaliku kohta!

KKK

1. Milliseid ühenduvusvõimalusi Realme RMX3890 toetab?

Realme RMX3890 peaks toetama 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetoothi, kaheribalist WiFi-d, GPS-i ja NFC-d.

2. Millal Realme GT5 Pro käivitub?

Realme GT5 Pro peaks Hiinas turule tulema homme kell 2 kohaliku aja järgi.

3. Mis on Realme GT5 Pro silmapaistev funktsioon?

Realme GT5 Pro on esimene nutitelefon, mis toetab Dolby Vision HDR-i telefoto videosalvestust.

4. Millistes värvides on Realme C65 5G saadaval?

Realme C65 5G on eeldatavasti saadaval tumelilla ja rohelise värvivalikuga.

5. Mida oodata Realme tulevaselt nutitelefonide valikult?

Realme'i eelseisev nutitelefonide valik tõotab pakkuda uuenduslikke funktsioone, muljetavaldavaid spetsifikatsioone ja põnevaid disainivalikuid, hoides puutumatuna kaubamärgi piiride nihutamise traditsiooni.