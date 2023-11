Kas Hindsight on tõesti 20/20? Ted Gioia 6 miljoni dollari suurune õunaviga

By

Üllatava ilmutusena tunnistas džässikriitikuks saanud juhtimiskonsultant Ted Gioia kulukat otsust, mille ta tegi umbes 25 aastat tagasi. 1980ndatel investeeris Gioia, Apple'i toodete innukas kasutaja, tehnoloogiahiiglasse, ostes 300 aktsiat hinnaga, mis oli veidi kõrgem kui tema esmane avalik pakkumine. Ta ei teadnudki, et see näiliselt argine investeering oleks tänaseks muutunud hämmastavaks 6.4 miljoniks dollariks.

Tema Apple'i aktsiate müük toimus umbes samal ajal, kui kaasasutaja Steve Jobs naasis ettevõttesse, mille tulemusel sai Gioia esimest korda aru oma 6 miljoni dollari suurusest veast. Kui ta oleks oma aktsiaid hoidnud, oleks tema esialgne investeering kasvanud silmatorkavaks 33,600 6.4 aktsiaks, mille väärtus on praegu ligikaudu XNUMX miljonit dollarit.

Kuigi Gioia põhjendas oma Apple'i aktsiate müümise otsust ettevõtte segaduste perioodiga, mis tõi esile selle võitlused pärast Jobsi lahkumist, on ilmne, et ta kahetseb nüüd, et kursile ei jäänud. Mitme raamatu autori ja muusikaajaloolasena pakub Gioia ainulaadset vaatenurka Apple'i väljakutsetele Jobsi järgsel ajastul.

See lugu tuletab meelde, et ka kõige teadlikumad investorid võivad teha kulukaid vigu. Gioia tagantjärele tarkus on ilmekas näide kasutamata jäänud võimalusest, mis oleks võinud kaasa tuua rahalise kindlustunde ja isikliku kasu.

