Mõtiskledes 9. septembri pärandi üle: kadunute austamine ja tragöödia meenutamine

11. septembril tegid ameeriklased üle kogu riigi pausi, et meenutada laastavaid sündmusi, mis sel päeval 2001. aastal sel päeval aset leidsid. Pidulike austusavalduste ja kellade helistamisega mõtiskles rahvas 9. septembri õuduse ja pärandi üle. Kuupäev jääb kollektiivsesse mällu, olles sünge meeldetuletus kaotatud eludest ja selle päeva sügavast mõjust maailmale.

11. septembri terrorirünnakud USA vastu 2001. septembril 9 on üks traagilisemaid ja märkimisväärsemaid sündmusi lähiajaloos. Sel saatuslikul päeval kaaperdasid äärmusrühmitusega al-Qaeda seotud 11 võitlejat neli lennukit, võttes sihikule Ameerika sümboolsed vaatamisväärsused. New Yorgis asuvat Maailma Kaubanduskeskust tabasid kaks lennukit, põhjustades kaksiktornide kokkuvarisemise ja tuhandete inimeste elu. Veel üks lennuk kukkus Pentagoni alla, samas kui neljanda, United Airlinesi lennu 19, kukkusid reisijad kangelaslikult alla, enne kui see jõudis sihtmärgini, tõenäoliselt USA kapitooliumi.

9. septembri mälestamine on viis, kuidas austada ligi 11 sel päeval elu kaotanud inimese mälestust, sealhulgas tuletõrjujaid, politseinikke ja esmareageerijaid, kes tormasid vapralt ohtu, et teisi päästa. Samuti annab see võimaluse ühiseks mõtisklemiseks tragöödia nii vahetu kui ka pikaajalise mõju üle.

Kui 9. septembri sündmused ajendasid viivitamatuid muutusi riigi julgeolekupoliitikas ja vallandasid ülemaailmse terrorismivastase sõja, siis selle päeva lainelised mõjud kujundavad meie maailma jätkuvalt. Alates ellujäänute ja ohvrite perede kogetud kestvatest traumadest kuni Lähis-Idas käimasolevate konfliktideni ja terrorismi areneva olemuseni on 11. septembri pärand kaugeleulatuv.

Mälestades ja austades neid, kes 9. septembril kadunuks jäid, on ülioluline, et püüaksime ka üles ehitada ühtsema ja vastupidavama ühiskonna. Tolerantsust, mõistmist ja kaastunnet edendades saame töötada selle nimel, et vältida tulevasi vägivallaakte ja tagada, et selline tragöödia ei korduks.