Uued seadmed, mida kaaluda pühadehooajale uuendamisel

Pühadehooaeg on ideaalne aeg oma seadmete uuendamiseks, müügivõimaluste ärakasutamiseks ning endale või oma lähedastele uue tehnikaga tutvumiseks. Olenemata sellest, kas olete paadunud Apple'i kasutaja või Androidi entusiast, on sellel aastal saadaval põnevaid valikuid, mida tasub kaaluda.

iPhone 15: Parim iPhone enamiku kasutajate jaoks

IPhone 15 on suurepärane valik iPhone'i kasutajatele, kes otsivad versiooniuuendust. See võib olla esimene põlvkond USB-C-ga, mis tähendab, et peate nende Lightning-kaablitega hüvasti jätma, kuid see pakub uuendatud ja laetud kogemust. Erinevate värvide ja uue põlvkonna iPhone'i funktsioonidega, nagu hädaabi SOS satelliidi kaudu ja nutikas Dynamic Island, on iPhone 15 kindel valik.

Pixel 8: Väike telefon suure jõudlusega

Kui olete tüdinud suurte ja mahukate telefonide kaasas kandmisest, tasub Pixel 8 kaaluda. See võib olla eelkäijast pisut väiksem, kuid selle uue Google Tensori protsessori ja tehisintellekti toega fototöötlustega annab see oma panuse. Lisaks, kuna Google on pühendunud seitsme aasta pikkusele Androidi värskendustele, võite olla kindel, et teie telefon püsib ajakohasena veel aastaid.

AirPods Pro koos USB-C-ga: Parimad kõrvaklapid, mida saate kinkida

Täiendage oma helikogemust USB-C-ga AirPods Pro abil. Isegi kui silmapiiril on uusi mudeleid, pakuvad AirPods Pro selliseid funktsioone nagu MagSafe laadimine ja USB-C ühilduvus, mis muudavad need suurepäraseks valikuks. Öelge hüvasti oma vanade särisevate kõrvaklappidega ja nautige nende juhtmevabade imede mugavust.

Sonos Era 300: Parim AirPlay-ühilduv Bluetooth-kõlar

Neile, kes armastavad AirPlay mugavust, on Sonos Era 300 suurepärane lisa igasse koju. Kuue optimaalse helijaotuse jaoks strateegiliselt paigutatud draiveriga täidab see Bluetooth-kõlar teie ruumid kvaliteetse muusikaga. Lisaks ühildub see nutika kodu lihtsaks juhtimiseks Amazon Alexaga.

Pixeli tahvelarvuti: Parim mitte-Apple'i tahvelarvuti, mida tasub hankida

Google'i uus Pixel Tablet on mitmekülgne seade, mida saab kasutada tööks, mängimiseks või nutika kodu kontrollerina. Oma täiustatud Androidi tarkvara ja erinevate kasutusjuhtudega on see suurepärane võimalus neile, kes otsivad mitte-Apple'i tahvelarvutit.

Apple Watch Series 9: Nutikell, mida tasub uuendada

Apple Watchi kasutajad tunnevad 9. seeria funktsioonide üle rõõmu. Tänu ühe käega hõlpsaks kasutamiseks mõeldud Double Tap žestile ja võrguühenduseta Siri käskudele lisab see nutikell teie randmele mugavust. Sujuva ja täiustatud kogemuse saamiseks minge üle Series 9-le.

Apple Pencil koos väljalükatava USB-C-ga: Pliiats teie elu kunstnikule

Kui tead kedagi, kes armastab digitaalset joonistamist, on Apple Pencil 3 kohustuslik. Tänu USB-C lisamugavusele muutub laadimine lihtsamaks kui kunagi varem. Kingi Apple'i pliiatsiga sujuvam ja tõhusam joonistamiskogemus.

Täiendage oma tehnilist mängu sellel pühadehooajal nende parimate seadmetega. Olenemata sellest, kas olete iPhone'i entusiast või Androidi armastaja, selles loendis leidub igaühele midagi. Hellitage ennast või üllatage oma lähedasi uusimate ja parimate tehnikapakkumistega. Head ostlemist!