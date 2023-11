Sajad OpenAI töötajad nõuavad juhatuse tagasiastumist pärast tegevjuhi tagandamist

By

Üllatuslikul pöördel on enam kui 500 OpenAI töötajat nõudnud ettevõtte juhatuse tagasiastumist pärast tegevjuhi Sam Altmani ootamatut tagandamist. Sel segasel nädalavahetusel palkas Microsoft Altmani, mis suurendas organisatsioonisiseseid pingeid veelgi.

Töötajad süüdistasid CNN-i käsutuses olevas kirjas juhatust Altmani vallandamise vääras käsitlemises ja piisavate tõendite esitamata jätmises tema vastu esitatud väidete kohta. Samuti väljendasid nad rahulolematust juhatuse läbirääkimiste taktikaga ning seadsid kahtluse alla nende pädevuse ja otsustusvõime.

Oma halvakspanu demonstreerimiseks ähvardasid töötajad liituda Altmaniga Microsoftis, kui juhatus ei astu tagasi ega ennista ametisse Altmani ja Greg Brockmani, endist OpenAI presidenti, kes samuti tagandati. Allakirjutanute hulgas on Mira Murati, kes oli varem määratud Altmani ajutiseks järglaseks, ja Ilja Sutskever, OpenAI kaasasutaja ja juhtivteadlane.

Pärast Altmani lahkumisest põhjustatud avalikku kära postitas Sutskever X-ile vabanduse, milles käsitles tema seotust juhtimiskriisiga. Ta avaldas kahetsust oma tegude pärast, rõhutades oma pühendumust ettevõtte taasühendamisele ja selle saavutuste kaitsmisele.

See OpenAI sisemine konflikt heidab valgust ettevõtte kolme mittetöötajate juhatuse liikme tulevikuga seotud ebakindlusele. Töötajate kirjas märgiti ka, et juhatuse liikmed tegid ettepaneku, et ettevõtte hävitamine oleks kooskõlas OpenAI missiooniga tagada üldise tehisintellekti kasu inimkonnale - väide, mis veelgi intensiivistas töötajate etteheiteid.

Lisaks rõhutab see juhtum Altmani lojaalsust ja toetust OpenAI töötajate seas, andes Microsoftile võimaluse olukorda ära kasutada. Kirjas mainiti, et Microsoft on kindlustanud töötajatele saadaolevad ametikohad ettevõttes.

Selle loo arenedes on näha, kuidas OpenAI juhtimiskriis areneb ja kas töötajate nõudmised täidetakse.

KKK

1. Miks nõudsid OpenAI töötajad juhatuse tagasiastumist?

OpenAI töötajad uskusid, et juhatus käsitles tegevjuhi Sam Altmani vallandamist valesti ega suutnud esitada piisavalt tõendeid tema vastu esitatud väidete kohta. Samuti väljendasid nad rahulolematust juhatuse läbirääkimiste taktikaga ning seadsid kahtluse alla nende pädevuse ja otsustusvõime.

2. Kes on selle juhtumiga seotud võtmeisikud?

OpenAI endine tegevjuht Sam Altman tagandati ootamatult oma kohalt. Juhatuse tagandatute hulgas oli ka endine president Greg Brockman. Algselt Altmani ajutiseks järglaseks määratud Mira Murati ning OpenAI kaasasutaja ja juhtivteadlane Ilja Sutskever kirjutasid töötajate kirjale alla.

3. Mis oli Microsofti vastus?

Microsoft on OpenAI töötajatele kinnitanud, et ettevõttes on vabu ametikohti.

4. Kuidas käsitles Ilja Sutskever oma osalust juhtimiskriisis?

Pärast töötajate kirjale allakirjutamist postitas Ilja Sutskever X-ile vabanduse, milles avaldas kahetsust juhatuse tegevuses osalemise ja ettevõtte taasühendamisele pühendumise pärast.