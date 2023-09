5 parimat Chromebooki õpilastele alla 300 $

Kui olete üliõpilane, kes otsib taskukohast ja tõhusat sülearvutit, võib Chromebook olla teie jaoks ideaalne valik. Chromebookid pakuvad oma hinnaklassi kohta suurepärast väärtust, mistõttu on need ideaalsed väikese eelarvega õpilastele. Kuigi Chromebookidel ei pruugi olla kõiki tavapäraste sülearvutite funktsioone, on Chromebookidel suurepärane veebisirvimise, voogesituse ja meilide kontrollimise alal. Need ühilduvad ka pilvemängudega, muutes need igapäevaseks mängijaks elujõuliseks valikuks.

Siin on viis parimat Chromebooki, mida soovitatakse õpilastele alla 300 dollari.

1) Lenovo 14e (235 dollarit): see Chromebook paistab silma suurepärase funktsioonide ja hinna suhte poolest. AMD A6 protsessori, 4 GB muutmälu ja 32 GB välkmäluga pakub see igapäevaste toimingute jaoks rahuldavat jõudlust. Lenovo 14e pakub ka mitmesuguseid porte, sealhulgas kaks USB 3.1 porti, kaks USB-C porti, Kensingtoni luku pesa ja microSD-kaardi lugeja.

2) Acer Chromebook 314 (279 dollarit): Acer Chromebook 314 sisaldab Intel Celeron N4020 protsessorit, 4 GB muutmälu ja 64 GB eMMC salvestusruumi. Kuigi see ei pruugi sobida mängimiseks või multitegumtööks, pakub see pikka aku kasutusaega kuni 10 tundi.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (alates $ 285): ASUS Chromebook Flip CM3 on varustatud MediaTek MT8183 kiibistikuga, mis on optimeeritud Chrome OS-i jaoks. Sellel on kompaktne kuju, 12-tolline IPS-ekraan 3:2 kuvasuhtega ja muljetavaldav 16-tunnine aku kasutusiga. See toetab ka USI pliiatsit.

4) Lenovo Chromebook Duet (300 dollarit): Lenovo Chromebook Duet'i saab kasutada nii sülearvuti kui ka tahvelarvutina. Selle 10.1-tolline puuteekraan ja kaasaskantav disain muudavad selle ideaalseks liikvel olles. MediaTek Helio P60T kiibistikuga pakub see aku tööiga kuni 10 tundi.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 dollarit sooduspakkumistega): Samsung Chromebook 4+ on 15.6-tollise ekraaniga, mis annab sellele eelise teiste Chromebookide ees. See pakub konfiguratsioone 4 GB või 6 GB muutmälu ja kuni 64 GB salvestusruumiga. Siiski on oluline märkida, et traditsioonilise 128 GB salvestusruumiga SSD puhul tõuseb hind 400 dollari lähedale.

Need Chromebookid pakuvad usaldusväärset jõudlust ja vastavad õpilaste vajadustele taskukohase hinnaga. Siiski on soovitatav enne ostuotsuse tegemist teha täiendavaid uuringuid ja kaaluda isiklikke nõudeid.

