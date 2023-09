Ikooniline 1973. aasta Porsche 911 Carrera RSR müüakse oksjonil

Haruldane ja väga nõutud 1973. aasta Porsche 911 Carrera RSR müüdi hiljuti 2023. aasta Goodwood Revival üritusel. Auto, mida tuntakse nime all R7, on üks kolmest säilinud tehase poolt toetatud näitest. Kuigi täpset müügihinda ei avaldata, on kinnitatud, et auto müüdi küll.

911 Carrera RSR on tuntud oma võidusõidu sugupuu poolest ja sellel konkreetsel mudelil on muljetavaldav ajalugu. See saavutas 1973. aasta Le Mansi 24 tunni sõidul neljanda koha, tehes sellest ikoonilisel kestvussõidul kõrgeima lõpptulemuse.

Seda 911 Carrera RSR-i muudeti ulatuslikult võidusõidu eesmärgil. Sellel olid laiendatud poritiivad, omanäoline suur tagaspoiler, mida tuntakse Mary Stuartina, ja võimsam 3.0-liitrine 6-liitrine mootor. Need modifikatsioonid klassifitseerisid RSR-i 1973. aasta Le Mansi võidusõidu prototüübiks, võimaldades sellel võistelda pigem pühendunud sportsõitjatega kui tootmispõhiste autodega.

Herbie Mülleri ja Gijs van Lennepi juhtimisel Le Mansis jäi auto maha vaid kolmest Matra-Simca ja Ferrari prototüübist. Pärast Le Mansi jätkas R7 võidusõitjakarjääri tehasemeeskonnas, osaledes võidusõitudel Österreichringil ja Watkins Glenis.

Pärast võistluspäevi vahetas R7 mitu korda omanikku. See müüdi Mehhiko võidusõidumeeskonna omanikule Hector Rebaque'ile ja hiljem Itaalia kollektsionäärile Massimo Ballivale. Ligi kolm aastakümmet oli auto Balliva omanduses peidus, mis tõi kaasa kuulujutud, et see on purustatud ja lahti võetud.

Umbes 2009. või 2010. aastal saatis Balliva R7 Prantsusmaale restaureerimiseks, misjärel müüdi see USA kollektsionäärile. Auto sattus aga oma identiteedi üle juriidilisse võitlusse, kusjuures teine ​​omanik väitis, et tal on tõeline R7. Porsche insener ja meeskonnajuht Norbert Singer viidi lõpuks kohale, et autentne artikkel autentida.

Oksjonil oodatakse 3.7–5.7 miljonit Briti naela ja R7 müügihind võib ulatuda 7.1 miljoni dollarini. Kuigi see on märkimisväärne arv, on oluline märkida, et see jääb alla 1970. aasta 917K prototüübi võidusõitja rekordmüügile, mida kasutati Steve McQueeni filmis "Le Mans" ja mida 14. aastal müüdi 2017 miljoni dollari eest.

