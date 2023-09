15 uskumatut PDF-tarkvara Windows 10 jaoks 2023. aastal

Tänasel digiajastul on usaldusväärse PDF-tarkvara olemasolu tõhusa töövoo ja dokumendihalduse jaoks hädavajalik. Windows 10 kasutajatele on saadaval palju valikuid, kuid parima tarkvara valimine võib olla üle jõu käiv. Otsingu lihtsustamiseks oleme koostanud loendi 15 kõige uskumatumast PDF-tarkvarast, mis on spetsiaalselt loodud Windows 10 jaoks 2023. aastal. Need tarkvararakendused pakuvad laia valikut funktsioone ja sujuvat kasutuskogemust, muutes need eraisikute ja ettevõtete jaoks hädavajalikeks tööriistadeks. samasugused.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Fototöötlustarkvara

Adobe Photoshop Elements 2023 on fototöötlustarkvara, mis on loodud Windows PC jaoks. See kasutab Adobe Sensei AI tehnoloogiat ülesannete automatiseerimiseks ja võimaldab kasutajatel keskenduda loomingulistele täiustustele. 61 juhitud redigeerimisega saavad kasutajad luua sügavust, täiustada maastikke, asendada taustu ja teha kaasaegseid kahetoone. Tarkvara pakub ka isikupärastatud loomingut kollaaži- ja slaidiseansi mallide ning värskendatud loomingulise sisu kaudu. Lisaks pakub see veebi- ja mobiilirakendusi fotode töötlemiseks liikvel olles.

Rakenduse Adobe Photoshop Elements 2023 põhifunktsioonide hulka kuuluvad Adobe Sensei AI tehnoloogia, 61 juhitud muudatust, isikupärastatud looming ja võimalus minna kaugemale oma töölauast. Kuigi tarkvaral puuduvad Photoshopi täisversiooni täiustatud funktsioonid, kiidetakse seda taskukohasuse ja algajatele juurdepääsetavuse eest.

Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal pakub laiaulatuslikku kontorirakenduste ja täiustatud turvafunktsioonide komplekti. Premium Office'i rakendustega, nagu Word, Excel ja PowerPoint, saavad kasutajad hõlpsasti oma dokumente luua ja korraldada. Tellimus sisaldab ka 1 TB pilvesalvestusruumi OneDrive'is, mis võimaldab sujuvat juurdepääsu failidele ja seadmete vahel jagamist. Tellimusse kuulub ka turvaline meili- ja kalendrirakendus Outlook. Tarkvara saab kasutada mitmes seadmes, pakkudes suurt paindlikkust.

Microsoft 365 Personali põhifunktsioonid hõlmavad võimalust hõlpsalt luua, korraldada ja asju ära teha, esmaklassilisi Office'i rakendusi, 1 TB OneDrive'i pilvesalvestust, Outlooki meili- ja kalendrite jaoks ning täiustatud turbefunktsioone. Mõned kasutajad leiavad, et liides on kohmakas ja abonemendipõhist mudelit ei pruugi kõik eelistada, kuid üldiselt on see populaarne valik neile, kes otsivad kõikehõlmavat pilvesalvestusega kontorikomplekti.

Kindle Paperwhite reguleeritava sooja valgusega

Kindle Paperwhite on spetsiaalselt loodud e-luger, mis pakub suurepärast lugemiskogemust. 6.8-tollise ekraani, reguleeritava sooja valguse ja õhemate ääristega on see loodud jäljendama tõelisel paberil lugemiskogemust. Pimestusevaba ekraan tagab mugava lugemise ka eredas päikesevalguses, samas kui veekindel funktsioon muudab selle sobivaks lugemiseks rannas või vannis. Kindle Paperwhite mahutab tuhandeid pealkirju ja pakub kuni 10 nädalat aku kasutusaega. Samuti pakub see juurdepääsu rakendusele Kindle Unlimited, kust leiate üle 2 miljoni pealkirja ja tuhandeid heliraamatuid. Selle hõlpsasti kasutatava liidese ja kompaktse disainiga e-luger on mugav ja nauditav viis oma lugemisharjumuse rahuldamiseks.

Kindle Paperwhite'i põhiomaduste hulka kuuluvad reguleeritava sooja valgusega 6.8-tolline ekraan, pimestamisvaba ekraaniga tasapinnaline disain, veekindlus juhusliku vette kastmiseks, võimalus salvestada tuhandeid pealkirju, kuni 10-nädalane aku tööiga ja juurdepääs Kindle Unlimitedile ja audioraamatutele. Mõnele kasutajale võib kasutajaliides segadust tekitada ja puuteekraanil võib aeg-ajalt esineda probleeme reageerimisvõimega, kuid üldiselt on see suurepärane valik innukatele lugejatele, kes otsivad lugemisrõõmuks spetsiaalset seadet.

