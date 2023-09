Zoom kohtub reguleerivate asutustega, et tõstatada muret Microsofti konkurentsivastase käitumise pärast

By

Zoom Video Communications on väidetavalt kohtunud USA, Euroopa Liidu ja teiste jurisdiktsioonide reguleerivate asutustega, et väljendada muret Microsofti väidetava konkurentsivastase käitumise pärast. Videokonverentsiplatvormi raames peeti viimase aasta jooksul arutelusid USA Föderaalse Kaubanduskomisjoniga, samuti ELi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa konkurentsiasutustega.

Zoomi mured on seotud sellega, et Microsoft eelistab oma vestlus- ja videorakendust Teams hindade komplekteerimise ja tootekujunduse kaudu. Oma rakendust eelistades usub Zoom, et Microsoft kasutab ebaausat konkurentsi. Zoomi tegevjuht Eric Yuan rõhutas ausa konkurentsi tähtsust ja ebaausate tavade võimalikke tagajärgi.

Eraldi juhtumis sattus Microsofti kohta juulis Euroopa Liidu monopolivastane uurimine. Uurimise ajendiks oli kaebus, mille Salesforce'ile kuuluv konkureeriv tööruumi sõnumsiderakendus Slack esitas 2020. aastal. Euroopa Liit väljendas muret Microsoft Teamsi ja Office'i toote komplekteerimise pärast. Vastuseks teatas Microsoft kavatsusest eraldada Teams oma Office'i toodetest ja hõlbustada konkureerivate toodete integreerimist oma tarkvaraga.

Zoomi kohtumised reguleerivate asutustega on katse tagada turul õiglus ja käsitleda Microsofti väidetavat konkurentsivastast käitumist. Arutelud reguleerivate asutustega aitavad kindlaks teha, kas on vaja edasisi meetmeid, et edendada konkurentsikeskkonda videokonverentside ja sidetarkvara sektoris.

Allikad:

– Reuters: [artikkel allikas]