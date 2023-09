Zoom tekitab regulaatorites muret Microsofti konkurentsivastase käitumise pärast

By

Zoom Video Communications Inc. on väidetavalt kohtunud USA, Euroopa Liidu ja teiste jurisdiktsioonide reguleerivate asutustega, et väljendada muret Microsoft Corp. väidetava konkurentsivastase käitumise pärast. Kommunikatsioonitarkvara tootja on viimase aasta jooksul teinud koostööd USA Föderaalse Kaubanduskomisjoniga (FTC) ning konkurentsi tagajatega EL-ist, Ühendkuningriigist ja Saksamaalt.

Zoomi peamine mure on Microsofti eelistus oma Teamsi videokonverentsitarkvarale hindade komplekteerimise ja tootekujunduse kaudu. Microsofti on kontrollinud ELi konkurentsivalveorgan, kes uurib, kas Teamsi sidumine äritoodetega rikkus monopolivastaseid reegleid. Uurimise ajendiks oli Salesforce Inc.-i sõnumiplatvormi Slack kaebus.

Saksamaa föderaalne kartelliamet on algatanud ka uurimise Microsofti kohta, uurides täpsemalt OneDrive’i ja Teamsi sidumist ettevõtte muu tootlikkuse tarkvaraga. Lisaks on USA ja Ühendkuningriigi ametivõimud algatanud päringuid pilveteenuste kohta, kus Microsofti Azure on suur tegija.

Kuigi Zoom oli varem selle probleemiga tegelemist vältinud, teatas tegevjuht Eric Yuan hiljuti, et FTC peaks uurima Microsofti komplekteerimistavasid ja tagama õigluse. Kuid nii Zoom kui ka Microsoft keeldusid seda teemat rohkem kommenteerimast.

Zoomi koostöö reguleerivate asutustega on ettevõtte jaoks keerulisel ajal, kuna see püüab säilitada müügikasvu pärast pandeemia ajal kogetud kiiret laienemist. Oma pakkumiste mitmekesistamiseks on Zoom laiendanud oma ettevõtetele mõeldud teenuste komplekti, sealhulgas Interneti-põhised telefonid, kontaktkeskused, ajakava ja tehisintellekti assistendid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Zoom on astunud samme, et tõstatada reguleerivatele asutustele muret Microsofti väidetava konkurentsivastase käitumise pärast. Nende arutelude ja ametiasutuste käimasolevate uurimiste tulemused määravad kindlaks videokonverentside ja pilveteenuste turu tulevase maastiku.

Allikad:

– Bloomberg News (URL puudub)