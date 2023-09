Suum suurendab monopolivastast muret Microsofti käitumise pärast

Zoom Video Communications Inc. on väljendanud oma muret Microsoft Corp. väidetava konkurentsivastase käitumise pärast kohtumistel USA, Euroopa Liidu ja teiste jurisdiktsioonide reguleerivate asutustega. Asjaga kursis oleva inimese sõnul on Zoom viimase aasta jooksul arutanud nii USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni kui ka EL-i, Ühendkuningriigi ja Saksamaa konkurentsikaitsjatega.

Üks Zoomi tõstatatud põhiprobleeme on see, et Microsoft seab oma Teamsi videokonverentsitarkvara esikohale hindade komplekteerimise ja tootekujunduse kaudu. Ettevõte väidab, et selline käitumine annab Microsoftile turul ebaausa eelise. Microsofti on juba kontrollinud ELi konkurentsivalveorgan, kes uurib, kas Teamsi sidumine Microsoft 365 ja Office 365-ga rikub monopolivastaseid reegleid.

Vastuseks Slacki kolm aastat tagasi esitatud kaebusele teatas Microsoft hiljuti, et eraldab Teamsi Euroopas alates 1. oktoobrist. Saksamaa föderaalne kartelliamet algatas märtsis ka uurimise Microsofti kohta, et uurida selle komplekteerimistavasid ja võimalikku konkurentsi kahjustavat käitumist.

USA ja Ühendkuningriigi ametivõimud on algatanud ka päringud pilveteenuste kohta, kus Microsofti Azure on suur tegija. Nende uurimiste eesmärk on välja selgitada, kas Microsofti, Amazon.com Inc. ja Alphabet Inc. teatud tavad piiravad innovatsiooni selles valdkonnas.

Kuigi Teams on Zoomi peamine konkurent, oli ettevõte kuni viimase ajani hoidunud neid küsimusi avalikult arutamast. Goldman Sachsi suhtlus- ja tehnoloogiakonverentsi ajal kutsus Zoomi tegevjuht Eric Yuan FTC-d uurima Microsofti komplekteerimistavasid ja rõhutas aususe tähtsust konkurentsis.

Kuna Zoom jätkab oma ettevõtetele mõeldud teenuste komplekti laiendamist lisaks videokonverentsidele, püüab see tegeleda monopolivastaste probleemidega ja tagada aus konkurents turul.

Allikad:

- Bloomberg