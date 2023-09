Nullusalduse täieliku potentsiaali vabastamine: organisatsiooni turvalisuse paradigma muutus

Null usaldus on muutunud organisatsioonide jaoks digitaalse ümberkujundamise oluliseks aspektiks, mis ei piirdu pelgalt moesõnaga. Zscaleri uuringud näitavad, et paljud IT-juhid on juba rakendanud või kavatsevad rakendada null-usaldusturbestrateegiat. Kuid ainult väike osa neist juhtidest on kindlad, et kasutavad täielikult ära null usalduse potentsiaali.

Null usaldus tähendab nihet eemale traditsioonilistest turvatavadest, nagu virtuaalsed privaatvõrgud (VPN) ja tulemüürid, mis eeldavad, et organisatsiooni võrgus olevad seadmed on usaldusväärsed. Selle kontseptsiooni keskmes on idee, et ühtki kasutajat ei saa usaldada, mis nõuab võrkudele juurdepääsu saamiseks iga kasutaja ja seadme kontrollimist.

Nullusalduse rakendamine pakub mitmeid eeliseid, sealhulgas paremat organisatsiooni nähtavust ja turvalisust. See võimaldab IT-meeskondadel säilitada kontrolli võrgutegevuse üle, kohandades samal ajal hübriidseid töövõtteid ja hajutatud tööjõudu. Võttes omaks nulli usalduse, saavad organisatsioonid palkamisel konkurentsieelise, pakkudes paindlikke töövõimalusi, tagades samas turvalisuse ja kaitse.

Nähtavus kogu ettevõttes on null usalduse juurutamise oluline aspekt. See nähtavuse tase võimaldab organisatsioonidel teha teadlikke otsuseid töötajatega suhtlemise kohta nende asukoha põhjal ja saada olulist teavet riskitaluvuse kohta. Näiteks saavad kaugtöötajad oma tööülesandeid turvaliselt täita, samas kui töösuundumustest saadud arusaamad võivad viia kontoriteenuste, töötavade ja isegi energiatõhususe paranemiseni.

Nullusalduse pakutavad võimalused ulatuvad tehnoloogilistest nihketest kaugemale. Nullusalduse pakutavaid üksikasjalikke teadmisi kasutades saavad organisatsioonid oma äritegevuse ümber mõelda ja teha strateegilisi otsuseid kontoriruumide, tööjõu jaotuse ja tootlikkuse kohta. See võimaldab ettevõtetel oma tegevust ümber mõelda ja leida uusi viise klientidega suhtlemiseks.

Tulevikku vaadates lubab generatiivsete AI-tööriistade ilmumine nulli usaldada. Need tööriistad suudavad analüüsida tohutuid andmehulki läbi turvapilvede ja hankida väärtuslikke teadmisi. Kasutades generatiivset tehisintellekti, saavad organisatsioonid veelgi suurendada usalduse puudumise eeliseid ning viia oma turvalisus ja toimimise tõhusus uutesse kõrgustesse.

