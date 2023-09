YouTube teeb vaatajate ja sisuloojate reklaamides muudatusi

YouTube teeb oma reklaamipoliitikas muudatusi, mis mõjutavad nii vaatajaid kui ka sisuloojaid. Videojagamisplatvorm teatas, et testib pikemaid reklaamipause, mis on videos levitamise asemel rühmitatud. See muudatus põhineb vaatajate tagasisidel – 79% neist eelistab reklaame, mis on teleriekraanidel pika sisu jaoks rühmitatud. Lisaks pakub YouTube nähtavamat indikaatorit iga reklaamipausi kestuse kohta.

Veel üks loomingulise poole muudatus hõlmab sisuloojate protsessi "lihtsustamist". Varem oli sisuloojatel suurem kontroll oma videotes olevate reklaamide tüübi ja paigutuse üle. Kuid YouTube rakendab nüüd kõigi reklaamide jaoks sisse/välja lülitit. Kui see valik on lubatud, määrab YouTube, millal ja kus reklaame näidatakse. Kui lüliti on keelatud, siis reklaame ei kuvata. Video keskel olevate reklaamide paigutamine jääb siiski looja otsustada.

YouTube'i andmetel on üle 90% platvormi videotest juba igat tüüpi reklaamid lubatud, seega peaks mõju loojatele olema minimaalne. Platvorm väidab, et need muudatused tehakse selleks, et laiendada parimaid tavasid loojate kogukonnas ja optimeerida loojate tulu. Lõppeesmärk on aidata sisuloojatel rohkem teenida, lihtsustades samal ajal vaatajate jaoks reklaamikogemust.

Oluline on märkida, et need muudatused mõjutavad nii platvormil olemasolevaid kui ka uusi videoid. Lisaks pikematele reklaamipausidele ja sisuloojate jaoks lihtsustatud reklaamide juhtelementidele tutvustab YouTube ka sisseostetavaid reklaame, millega vaatajad saavad YouTube'i televiisorist vaadates suhelda.

Üldiselt on nende muudatuste eesmärk parandada vaatajate reklaamikogemust ning pakkuda YouTube'i platvormil sisuloojatele rohkem kontrolli ja tulude optimeerimist.

Mõisted:

– Pikas vormis sisu: videod, mis on tavaliselt pikemad kui tavaline lühivormis sisu, tavaliselt üle 20 minuti.

– Reklaamipaus: paus videosisus, kus näidatakse reklaami.

– Ostletavad reklaamid: reklaamid, mis võimaldavad vaatajatel sisuga suhelda ja oste sooritada otse reklaami sees.

Allikas: [allikas artikkel]