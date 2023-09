3:4 mastaabis koopia Xbox 360 konsool jõuab sihtmärgini

Valmistuge mällu minekuks uhiuue Xbox 360 konsooliga, kuid sellel on konks – peate selle ise ehitama. Populaarne plokkide ehitusettevõte Mega on teatanud Xbox 3 konsooli mõõtkavas 4:360 koopia väljalaskmisest ainult Targetis. Komplekt, mis sisaldab 1,342 tükki, on saadaval alates 8. oktoobrist.

See koopiakonsool, mis on disainitud pöörates suurt tähelepanu detailidele, on varustatud täielikult eemaldatava kõvaketta, 360 Etherneti pordi koopia ja funktsionaalse märgutulega. See sisaldab isegi pakkimismängu koopiat: Halo 3. Konsool avaneb, et paljastada kettaseade ja muud lihavõttemunad. Võlts Halo 3 plaadi konsooli panemine "aktiveerib emaplaadi" vastavalt komplekti kirjeldusele.

Koopiakomplekt avaldab austust algsele Xbox 360-le, millel on sama esteetika kui konsoolil, sealhulgas karbi kujundus. See nostalgiline koopia viib teid kindlasti tagasi 2000. aastate algusesse, populaarsete mängude ja animesarjade hiilgeaega.

Mega Xbox 360 koopiakomplekti hind on 149.99 dollarit ja see on praegu Targeti veebisaidil ettetellimiseks saadaval. Suure nõudluse tõttu on aga ettetellimised juba välja müüdud. Kui te ei saa ettetellimust hankida, võite oodata, millal komplekt jõuab Targeti poodidesse 8. oktoobril.

