Microsoft teeb koostööd Barclaysiga Xbox Mastercardi turuletoomiseks

Microsoft on teatanud oma koostööst Barclaysiga, et tutvustada Xbox Mastercardi, uut krediitkaarti, mis on spetsiaalselt loodud Xboxi kasutajatele. Kuigi see on saadaval ainult Xbox Insidersile 21. septembril, muutub see kõigile Ameerika Ühendriikide kasutajatele kättesaadavaks 2024. aastaks.

Xbox Mastercard pakub kasutajatele võimalust teenida punkte Xboxi mängude ja lisandmoodulite eest nende ostude põhjal. Erinevad kategooriad pakuvad kiirendatud teenimismäärasid, näiteks 5-kordsed kaardipunktid sobivate toodete eest Microsoft Store'is, 3-kordsed kaardipunktid sobivate voogedastusteenuste puhul (nt Netflix ja Disney+) ning 3-kordsed kaardipunktid sobivate söögikohtade eest, nagu Grubhub ja DoorDash. Kõigi muude igapäevaste ostude eest teenivad kliendid 1x kaardipunkte.

Lisaks saavad kaardiliikmed pärast esimest ostu nautida mitmeid eeliseid, sealhulgas 5,000 kaardipunkti (vastab 50 dollari väärtusele). Uued liikmed saavad lisaks muudele hüvedele kolm kuud Xbox Game Pass Ultimate'i.

Huvitatud isikud peavad esmalt Xbox Mastercardile juurdepääsu saamiseks osalema programmis Xbox Insider. Kaardi kättesaadavust tutvustatakse Insideri liikmetele lainetena kogu ülejäänud 2023. aasta jooksul. Alates 21. septembrist saavad kasutajad kaarti taotleda.

Xboxi meeskond väitis: "Me teame, et mängijad on huvitatud Xboxist suurema väärtuse saamisest ja oleme kuulnud kogukonnalt tagasisidet, et nad soovivad rohkem võimalusi oma ostude väärtuse saamiseks... Xbox Mastercard on saadaval ainult Xbox Insideritele 50 Ameerika Ühendriike alates 21. septembrist, 50. aastal on saadaval kõik Xboxi mängijad 2024 USA-s.

