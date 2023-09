Xbox tutvustab mängijate premeerimiseks Xbox Mastercardi

By

Xbox avalikustas oma uusima mänguritele mõeldud pakkumise: ametliku Xbox Mastercardi. Barclaysi väljastatud krediitkaart võimaldab kasutajatel teenida igapäevaste ostude eest punkte, mida saab Xboxi poes mängude või lisandmoodulite jaoks lunastada. Kaart pakub ka võimalust seda isikupärastada kasutaja mängumärgiga, mis on söövitatud ühele viiest erinevast kujundusest, millel on Xboxi logo. Kaardi saamisel on aga mõned piirangud. Taotlejad peavad olema Xbox Insiders ja elama Ameerika Ühendriikide mandriosas, Alaskal või Hawaiil.

Sarnaselt teistele preemiapõhistele krediitkaartidele teenivad kasutajad punkte iga mängija krediitkaardile kulutatud 1 dollari eest. Teatud kohtades oste tehes võivad nad teenida veelgi rohkem punkte. See hõlmab 5x punkti teenimist sobivate toodete eest Xboxi ja Microsofti poodides ning 3x punkti teenimist sobivate voogedastusteenuste eest, nagu Disney Plus ja Netflix. Kaart pakub ka 3x punkte sobivate söögikohtade eest, nagu Grubhub ja Doordash.

Üksikasjad teiste sobilike kaupluste kohta on endiselt ebaselged. Näiteks pole kindel, kas Xboxi konto kaudu mängusiseste esemete (nt Overwatchi müntide) ostmine kvalifitseerub 5x punkti teenimiseks. Xbox Mastercardi liikmed saavad pärast esimest ostu 50-dollarise boonuse punktidena ja saavad kolm kuud tasuta Xbox Game Pass Ultimate'i, võimalusega kinkida see sõbrale, kui nad on juba Game Passi liikmed.

Xbox Mastercardi taotlemiseks peavad kasutajad saama Xbox Insideriks. Seda saab hõlpsasti teha, laadides arvutis Microsoft Store'ist alla Xbox Insider Hubi või otsides Xboxi konsoolis märksõna „Xbox Insider Bundle” ja installides jaoturi. Xbox Insidersi taotlusperiood algab 21. septembril, ülejäänud Ameerika Ühendriigid peavad krediitkaardi taotlemisega ootama 2024. aastani.

