Microsoft korraldab 2023. aasta Tokyo Game Show'l Xboxi digitaalsaadet

Microsoft teatas, et hakkab eelseisval Tokyo Game Show 2023 raames korraldama Xbox Digital Broadcasti. Ülekanne toimub 21. septembril kell 2:00 PT / 5:00 ET / 18:00 JST.

Saate ajal edastab Microsoft Xbox Game Studiosi ja Bethesda Softworksi mängude edenemise värskendusi. Lisaks esitlevad nad loominguliselt mitmekesist mängude kogumit, mille on loonud peamiselt Jaapanis ja Aasias asuvad arendajad. Üritus sisaldab ka teateid uutest mängudest, mis Xbox Game Passile jõuavad.

Xboxi digitaalsaade on kättesaadav erinevate platvormide kaudu. Vaatajad saavad ülekannet vaadata ametlikul Tokyo Game Show YouTube'i kanalil, aga ka valitud Xboxi suhtluskanalitel. Ülekanne on saadaval mitmes keeles, sealhulgas inglise, jaapani, korea, lihtsustatud hiina, traditsioonilise hiina, malai, tai, vietnami, indoneesia, prantsuse, saksa ja kastiilia hispaania keeles.

See sündmus pakub mängijatele ja Xboxi fännidele põneva võimaluse saada uusimaid värskendusi ja teadaandeid tulevaste mängude kohta. Samuti rõhutab see Microsofti pühendumust Jaapani ja Aasia mänguturgudele, näidates piirkonna talente ja loovust.

Tokyo Game Show on iga-aastane Jaapanis toimuv mängunäitus, mis tutvustab mängutööstuse uusimaid arenguid. See toimib platvormina mänguarendajatele, riistvaraettevõtetele ja mänguhuvilistele, et tulla kokku ja tähistada mängumaailma.

