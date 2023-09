Märgistamata reklaamid saidil X tõstavad muret läbipaistvuse ja FTC suunistele vastavuse pärast

Populaarse suhtlusvõrgustiku platvormi X (endise nimega Twitter) kasutajad on väljendanud muret märgistamata reklaamide ilmumise pärast nende voogudes. Need reklaamid, mida esitatakse kasutajatele orgaaniliste postitustena, on tekitanud arutelu läbipaistvuse ja Federal Trade Commissioni (FTC) juhiste järgimise üle.

Praegu on ebaselge, kas Elon Muski omandis olev X eemaldas reklaamisildid tahtlikult või on see ajutine tõrge. Kasutajad on teatanud, et nägid neid sildita reklaame nii algoritmiliselt soovitatud voos „Teile” kui ka vahekaardil „Jälgitavad”, mis kuvab ainult kasutaja jälgitavate kontode sisu. Selline avalikustamise puudumine on põhjustanud kasutajate ja valdkonna ekspertide kriitikat.

Adtech valvekoera mittetulundusühingu Check My Ads poliitika ja partnerluste direktor Sarah Kay Wiley tõstis probleemi esile ja väitis, et märgistuse puudumine eksitab tarbijaid ja on vastuolus FTC petlike reklaamide suunistega. FTC on varem rõhutanud tasuliste reklaamide selge märgistamise tähtsust, et vältida tarbijate eksitamist.

Et teha kindlaks, kas postitus on reklaam, saavad X kasutajad klõpsata või puudutada kolme punkti ikooni postituse paremas ülanurgas. Kui postitus on reklaam, siis lisavalikud, nagu "Pole sellest reklaamist huvitatud", "Teata reklaamist" ja "Miks see reklaam?" on saadaval. Kasutajad on märganud, et need menüüvalikud on saadaval ainult reklaamidel, millel puuduvad sildid, mis kinnitab, et X reklaamide avalikustamise puudumine on tahtlik.

Lisaks on X hiljuti muutnud oma reklaami avalikustamisi, katsetades uusi silte. Kui traditsiooniline silt "Reklaamitud" kuvati säutsu vasakus alanurgas, lülitus platvorm üleval paremas nurgas väiksemale sildile "Reklaam". Mõnel reklaamil on siiski silt „Reklaamitud”. Kasutajad peavad otsima postituse üla- või alaosas olevat silti, et teha kindlaks, kas tegemist on reklaamiga.

Oluline on märkida, et need märgistamata reklaamid ei ole kolmanda osapoole reklaamid, vaid neid esitatakse otse X-i reklaamiplatvormi kaudu. Reklaamijad maksavad ettevõttele nende reklaamide esitamise eest sotsiaalvõrgustikus. X ei anna aga avalikku silti ega avalikusta, et teavitada tarbijaid, et postitused on reklaamid.

Nende märgistamata reklaamide ilmumine tekitab muret platvormi läbipaistvuse ja FTC juhiste järgimise pärast. Reklaamijad ja kaubamärgid, kes kasutavad X-i reklaamiplatvormina, võivad tekkida potentsiaalsete kohustuste tõttu nende reklaamide märgistuse puudumise tõttu. Sotsiaalmeedia reklaamitavade jälgimine muutub tarbijate kaitsmiseks ja valdkonna läbipaistvuse tagamiseks hädavajalikuks.

Allikad:

– Allikas artikkel: Mashable

– FTC juhised reklaamide märgistamise kohta

– Kontrollige minu reklaame, adtech valvekoera mittetulundusühing