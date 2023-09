Leiti, et Twitteri reklaamid on kasutajate järgmistes voogudes märgistamata

Twitter, nüüd tuntud kui X, on tabatud kasutajate jälgimisvoogudes sildistamata reklaamide esitamisel, mis tõstatab muret petlike reklaamitavade pärast. Chrome'i veebibrauseris voogu Jälgimine sirvides avastas TechCrunch mitu sildistamata reklaami, mis segunesid jälgitavate kontode tavaliste postitustega ja õigesti märgistatud reklaamidega. See muudab kasutajatel tavaliste postituste ja reklaamide vahel raske vahet teha. On ebaselge, kas see probleem on tõrge või tahtlik muudatus, mille eesmärk on tarbijaid petta.

TechCrunchi läbiviidud testides avastati mitu märgistamata reklaami kontodelt, mida ei jälgitud. Ainus märk, et need olid reklaamid, oli postituse paremas ülanurgas kolme punktiga menüü klõpsamine. Menüü pakkus reklaamiga seotud kaasamisvalikuid ja võimaldas kasutajatel teha selliseid toiminguid nagu konto vaigistamine või blokeerimine. Mõned avastatud märgistamata reklaamid olid seotud NFL-i meeskondadega, mis näitab, et see võib mõjutada suurt hulka sisu.

Märgistamata reklaamide probleem tuleneb selle reklaami sildistamise vormingus juulis tehtud värskendusest X, kus reklaamide allosas olev silmatorkavam silt „Reklaamitud” asendati postituse paremas ülanurgas väiksema sildiga „Reklaam”. Kriitikud väitsid, et see uus paigutus muutis reklaamid vähem märgatavaks. Kuid isegi uue märgistusvormingu korral olid reklaamid tehniliselt sellisena märgistatud.

Reklaamisiltide puudumine nendel reklaamidel tekitab muret petlike reklaamitavade pärast ja on ajendanud reguleerivaid asutusi, nagu Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) uurima. Mõned eksperdid usuvad, et X-lt tuleks nõuda nende reklaamide kaudu kogutud andmete avaldamist ning teda ähvardab trahvid ja sanktsioonid. See probleem tõstatab ka küsimusi X-i reklaamitoega mudeli kohta ja selle kohta, kas see suudab tõhusalt säilitada reklaamijate jaoks "bränditurvalist" saiti.

Märgistamata reklaamid näivad olevat pidev probleem, kuna nende kohta on varem teatatud kaebustest. Olukord võib meelitada regulatiivseid uurimisi väljaspool USA-d, kahjustades veelgi X-i mainet. See probleem kajastab negatiivselt ka X äsja palgatud tegevjuhti Linda Yaccarinot, kes liitus ettevõttega juunis eesmärgiga rahustada reklaamijaid ja suurendada tulusid. Kuid X-l ei ole enam kommunikatsiooniosakonda, mis tegeleks ajakirjanduse päringutega.

Vastuseks päringutele saatis X automaatse meilivastuse, milles teatas, et nad on hõivatud ja et nad hiljem tagasi vaadata.