WTWH Media omandab HME äri- ja mobiilsusjuhtimise väljaanded

WTWH Media, LLC ostis hiljuti ettevõttelt 1105 Media, Inc kaks digitaalset väljaannet HME Business and Mobility Management. Omandamise finantstingimusi ei avalikustatud.

HME äri- ja mobiilsushaldus on meediaobjektid, mis keskenduvad kodu meditsiiniseadmete tööstusele ja liikuvusprofessionaalidele, sealhulgas taastusravi tarnijatele ja arstidele. Mountaingate Capitali portfelliettevõte WTWH Media on selle omandamisega laiendanud oma kohalolekut tervishoiusektoris. Ettevõte oli varem ostnud Aging Media Networki selle aasta alguses.

HME äri- ja mobiilsusjuhtimise lisamine WTWH tervishoiu ja bioteaduste portfelli pakub reklaamijatele uusi ressursse ja laiendab ettevõtte pakkumisi nendes naaberpiirkondades. Üle 20-aastase ajalooga väljaanded pakuvad põhjalikke uudiseid, analüüse, tootetrende ja lugusid toote vaatenurgast.

Liikuvushalduse kauaaegne toimetaja Laurie Watanabe jätkab mõlema väljaande jälgimist ja liitub WTWH tervishoiu ja bioteaduste meeskonnaga.

See on WTWH Media kolmas omandamine 2023. aastal. Varem oli ettevõte ostnud Aging Media Networki, Hospice Newsi emaettevõtte ja ajakirja PMQ Pizza. See omandamine tugevdab WTWH pakkumisi tervishoiu- ja bioteaduste sektoris, edendades sidemeid tööstusharudega, juhtrolli ja koostööd kogu tervishoiutööstuses.

Üldiselt suurendab WTWH Media HME äri- ja mobiilsushalduse omandamine nende kohalolekut koduste meditsiiniseadmete ja liikumisruumi turul, pakkudes reklaamijatele uusi võimalusi ja laiendades nende ressursse tervishoiusektoris.

