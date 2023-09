Digitaalsete avalike infrastruktuuride muutev mõju Indias

India digitaalsed avalikud infrastruktuurid (DPI) on pälvinud Maailmapangalt rahvusvahelist kiitust nende muutva mõju eest viimase kümnendi jooksul. Maailmapanga dokumendis, mis koostati osana G20 ülemaailmsest finantskaasamise partnerlusest, tunnustati Narendra Modi juhitud valitsuse jõupingutusi DPI rakendamisel ning rõhutati valitsuse poliitika ja regulatsiooni üliolulist rolli selle maastiku kujundamisel.

Üks aruandes esile tõstetud märkimisväärsetest saavutustest on India kiire areng rahalise kaasamise vallas. Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, mis koosneb Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaarist ja mobiilinumbritest, mängis olulist rolli rahalise kaasamise määra suurendamisel. Vaid kuue aastaga suutis India tõsta oma rahalise kaasatuse määra 25. aasta 2008%-lt üle 80%-ni täiskasvanutest. See märkimisväärne hüpe lühendas rahalise kaasamise teekonda kuni 47 aasta võrra, mis oli peamiselt tingitud DPI-de mõjust.

Kuigi DPI-d mängisid selle saavutuse saavutamisel otsustavat rolli, tunnistatakse aruandes ka muude ökosüsteemi muutujate ja poliitikate tähtsust. Nende hulka kuuluvad sekkumised võimaldavama õigusliku ja reguleeriva raamistiku loomiseks, riiklikud poliitikad konto omandiõiguse laiendamiseks ja Aadhaari kasutamine identiteedi kinnitamiseks.

India DPI-d pole mitte ainult muutnud avalikku sektorit, vaid suurendanud ka eraorganisatsioonide tõhusust. Pangavälised finantsettevõtted (NBFC) teatasid positiivsetest mõjudest, nagu 8% kõrgem konversioonimäär VKEdele laenu andmisel, 65% amortisatsioonikulude vähenemine ja 66% pettuste avastamise kulude vähenemine.

Aruandes tõsteti esile ka India ühtse makseliidese (UPI) edulugu. Ainuüksi 2023. aasta mais tehti üle 9.41 miljardi UPI tehingu väärtusega umbes 14.89 triljonit ₹. Eelarveaastal 2022–23 ulatus UPI tehingute koguväärtus peaaegu 50%ni India nominaalsest SKTst. 2023. aasta veebruaris kasutusele võetud India ja Singapuri vaheline UPI-PayNow sidumine on hõlbustanud kiiremaid, odavamaid ja läbipaistvamaid piiriüleseid makseid, mis on kooskõlas G20 finantskaasamise prioriteetidega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et India DPI-d on mänginud keskset rolli rahalise kaasatuse kiirendamisel ja nii avaliku kui ka erasektori ümberkujundamisel. Digitaliseerimisalased jõupingutused koos toetavate poliitikate ja eeskirjadega on India edusamme kiirendanud murdosa ajast, kui see oleks traditsiooniliselt kulunud. Selliste algatuste nagu JAM Trinity ja UPI edu demonstreerib digitaalse infrastruktuuri võimsust majanduskasvu ja kaasatuse edendamisel.

Allikad:

– Maailmapanga dokument, mis on koostatud G20 ülemaailmse finantskaasamise partnerluse raames