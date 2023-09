DNA läbimurre lahendab aastakümneid vana külma juhtumi ja toob kaasa mõrvasüüdistused

DNA läbimurre on viinud külma juhtumi lahendamiseni, mis oli aastakümneid lahendamata. Novembris 1994 leiti Robin Lawrence surnuks pussitatuna oma kodust Springfieldis Virginia osariigis. Detektiivid kogusid kuriteopaigalt kohtuekspertiisi tõendeid, mis osutusid juhtumi lahendamisel ülioluliseks.

Toona kogutud DNA-tõendid ei ühtinud ühegi politsei andmebaasi allikaga. 2019. aastal esitati DNA aga Virginia DNA-testimise ettevõttele. DNA-d kasutades töötas ettevõte välja profiili ja hakkas otsima genealoogilisi andmebaase, mis viis detektiivid lõpuks Steven Smerki nimelise kahtlusaluseni.

Smerki identiteedi täiendavaks kinnitamiseks kasutas politsei digitaalseid liitsketše, mis põhinesid Parabon NanoLabsi pakutud DNA-tehnoloogial. Võrreldes neid visandeid Smerki kui noorema mehe fotodega, suutsid detektiivid leida vaste.

Detektiivid sõitsid New Yorki, rääkisid Smerkiga ja kogusid DNA proovi. Lahkudes andsid nad Smerkile visiitkaardi. Varsti pärast seda helistas Smerk detektiividele ja tunnistas kuriteo üles. Seejärel läks ta kohalikku politseijaoskonda ja andis end üles.

Fairfaxi maakonna politseiosakonna ülem Kevin Davise sõnul tunnistas Smerk täielikult üles, pakkudes piisavalt üksikasju, et kinnitada geneetilise genealoogia uuringuid. Davis rõhutas, et kuritegu näis olevat juhuslik, Smerki ja Lawrence'i vahel polnud teada. Smerkil pole varasemat kriminaalkaristust ja see on tema esimene vahistamine.

Pärast peaaegu kolm aastakümmet kestnud uurimist on Smerk vahi alla võetud ja ta antakse New Yorgist Virginiale välja, et talle esitada teise astme mõrvasüüdistus. Ametivõimud ei ole tuvastanud muid võimalikke Smerkiga seotud kuritegusid.

See läbimurre annab tunnistust edusammudest DNA tehnoloogia ja genealoogia uuringutes, pakkudes lootust pikka aega lahendamata külmetusjuhtumite lahendamiseks.

Allikas: CBS News (Kerry Breen)