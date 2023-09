Microsoft Paint saab Windows 11 tausta eemaldamise tööriista

By

Microsoft on välja andnud Windows 11 Insideri järgudele mõeldud rakenduse Paint värskendatud versiooni, mis tutvustab uut tausta eemaldamise tööriista. Tehnikagigant teatas värskendusest oma reaalajas ajaveebis, märkides, et Painti uusim versioon sisaldab funktsiooni, mis suudab eemaldada mis tahes pildi tausta vaid ühe nupuvajutusega.

Tausta eemaldamise tööriista leiate tööriistariba jaotisest "Pilt", mis on märgitud nupuga "Eemalda taust". Kasutajad saavad lasta tööriistal pildil oleva objekti automaatselt tuvastada või valida valikutööriista abil käsitsi ala, mida nad soovivad eemaldada. Selle funktsiooni eesmärk on muuta kasutajatel Paint rakenduses piltide redigeerimine ja manipuleerimine lihtsamaks.

Painti värskendatud versioon nimega versioon 11.2306.30.0 on praegu saadaval Windows 11 Insidersile arenduskanalites ja Canary kanalites. Küll aga loodetakse lähitulevikus see kõigile lõppkasutajatele kättesaadavaks teha.

Enne selle värskenduse avaldamist oli Microsoft varem välja andnud sama värskenduse teise versiooni (11.2306.28.0), mis sisaldas viga, mille tõttu lekkis konfidentsiaalsusbänner. Ettevõte on sellest ajast alates selle probleemiga tegelenud ja parandanud, tagades, et uusim versioon on vigadeta.

Microsoft katsetab praegu taustal olevat eemaldamistööriista valitud Windows Insideri rühmaga ja otsib aktiivselt kogukonnalt tagasisidet. See tagasiside aitab ettevõttel tööriista veelgi täiustada, enne kui see kõigile lõppkasutajatele ametlikult välja antakse.

Selle uue lisaga täiustab Microsoft rakenduse Paint võimalusi ja muudab selle kasutajasõbralikumaks Windows 11 kasutajatele, kes töötavad sageli piltidega. Tausta eemaldamise tööriist lihtsustab piltidelt soovimatu tausta eemaldamise protsessi, võimaldades kasutajatel luua rakenduses lihvitud ja professionaalsema välimusega pilte.

Allikad:

– Microsoft Live Blog – Windows 11 Insider Builds

– Microsoft Painti värskendus – versioon 11.2306.30.0