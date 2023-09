Microsoft töötab AI-toega reaalajas taustapiltide kallal Windows 11 jaoks

By

Kuuldavasti arendab Microsoft Windows 11 jaoks tehisintellektil põhinevaid reaalajas taustapilte, mis võivad üldist kasutajakogemust parandada. Need reaalajas taustapildid kasutaksid tehisintellekti tehnoloogiat, et kohandada sügavuse tajumist ja luua interaktiivsem töölauakeskkond. Taustapildid tunduvad "elusamad", kui nad liiguvad või nihutatakse vastusena kursori liikumisele või seadme tegevusele.

Aruanded viitavad sellele, et Microsoft võib eelseisvas värskenduses kasutusele võtta "parallaksiefekti", mis muudaks taustapildi liikuvat veidi aeglasemalt kui selle peal olev sisu, lisades sügavust ja keelekümblust. Need tehisintellektiga täiustatud taustapildid töötavad eeldatavasti hästi nii puutetundlike seadmete, nagu tahvelarvutite, kui ka traditsiooniliste hiireliigutustega.

Microsoft on investeerinud palju AI-tehnoloogiatesse, mis ilmneb Bing Chati integreerimisest Windowsi otsingufunktsiooni. Live-taustapiltide kasutuselevõtt on veel üks näide Microsofti pühendumusest lisada oma toodetesse tehisintellekt. Kuigi funktsioon ei pruugi vanemas riistvaras nii sujuvalt toimida, peaks see pakkuma sujuvamat ja kaasahaaravamat kasutuskogemust uuemates sülearvutites või lauaarvutites.

See uudis langeb kokku Microsofti eelseisva üritusega 21. septembril, kus oodatakse Surface'i seadmete ja Windows Copiloti uuenduste väljakuulutamist. Jääb üle oodata, kas see AI-toega reaalajas taustapildi funktsioon lisatakse tulevastesse toodetesse või lisatakse sellele hiljem tulevaste värskenduste kaudu.

Allikad: Windows Latest