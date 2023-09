Turvaprobleemide lahendamiseks on välja antud Windows 10 kumulatiivsed värskendused

By

Microsoft tõi hiljuti turule kaks kumulatiivset värskendust, KB5030211 ja KB5030214, Windows 10 erinevatele versioonidele, sealhulgas 22H2, 21H2 ja 1809. Need värskendused on operatsioonisüsteemis olemasolevate probleemide lahendamiseks hädavajalikud ja on osa 2023. aasta septembri paiga teisipäeva väljalasest.

Nende värskenduste tõrgeteta installimise tagamiseks on Microsoft teinud need automaatseks installimiseks kättesaadavaks. Kuid kasutajad saavad värskendusi installida ka käsitsi, avades seadete jaotise Windows Update ja valides „Otsi värskendusi”.

Septembrikuu KB5030211 värskendus tutvustab paari märkimisväärset funktsiooni. Esiteks sisaldab see uut Windowsi varundusrakendust, mis võimaldab kasutajatel oma rakendusi ja faile tõhusalt hallata, pakkudes võimalust need hiljem taastada. Lisaks täiustab see värskendus Windows 10 asukoha tuvastamise võimalusi, pakkudes kasutajatele täpsemat ilmateavet, uudiseid ja liiklusteavet.

Lisaks on Microsoft lisanud menüüs Start Microsofti kontodele teavitusmärgid, mis muudab teatiste nägemise ja haldamise lihtsamaks. See värskendus käsitleb ka probleeme, mis on seotud suveaja muutustega Iisraelis, ja lahendab probleemid otsingukastiga.

Üks oluline parandus nendes kumulatiivsetes värskendustes on seotud rühmapoliitika teenusega. Varem ootas teenus 30 sekundit, kuni võrk oli saadaval, põhjustades viivitusi poliitika töötlemisel. Viimase värskendusega on see probleem lahendatud, tagades eeskirjade korrektse töötlemise ilma tarbetute viivitusteta.

Lisaks on seadete sünkroonimisprobleemide jaoks lahendus. Varem ei sünkroonitud sätteid korralikult isegi siis, kui lüliti sünkroonimise seadete jaoks oli Windowsi varunduslehel rakenduses Seaded sisse lülitatud. Viimane värskendus parandab selle probleemi, parandades üldist kasutajakogemust.

Kokkuvõttes toovad hiljuti välja antud Windows 10 kumulatiivsed värskendused KB5030211 ja KB5030214 operatsioonisüsteemi mitmeid uusi funktsioone ja olulisi parandusi. Need värskendused kõrvaldavad turvanõrkused ja parandavad Windows 10 üldist jõudlust. Soovitatav on kasutajatel need värskendused installida, et tagada nende süsteemide turvalisus ja optimeerimine.

