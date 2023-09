Õhtu Rossi juures: Itaalia maitse restoranis Seasons

Luksuslik restoran Seasons hotellis InterContinental Ballsbridge'is, Dublin 4 pakub sel kuul eristavat Itaalia söögikogemust. Itaaliast pärit tegevpeakokk Alberto Rossi toob menüüsse oma teadmised ja armastuse Itaalia köögi vastu. The Irish Timesi toidu- ja joogiklubi liikmetel on eksklusiivne võimalus osaleda 21. septembril kell 6 üritusel "An Evening at Rossi's".

Üritusel on viiekäiguline degusteerimismenüü, mis on inspireeritud Itaalia piirkondlikest roogadest. Külalised saavad nautida pere stiilis serveeritud antipasti valikut, millele järgneb primi, pearoog ja magustoit, mille valikud on igal käigul saadaval. Lisaks peenele toidule pakutakse tervitusjooki, veinipaare ja magustoidukokteili. Peakokk Rossi ise esitleb iga rooga, arutledes selle ajaloo ja konteksti üle.

Üritus on kindlasti populaarne, seega on piletite arv piiratud. Huvilised saavad oma koha broneerida klikkides antud lingil. See tõotab tulla unustamatu eheda Itaalia köögi õhtu, mille muudab veelgi erilisemaks peakokk Rossi isiklik puudutus.

Auhinnad toidu- ja joogiklubi liikmetele

The Irish Timesi toidu- ja joogiklubi tellijatel on sel kuul Co Wicklow's võimalus võita kaks uskumatut auhinda. Esimene auhind sisaldab 10-käigulist degusteerimismenüüd kahele The Strawberry Tree restoranis BrookLodge & Macreddin Village'is Aughrimis, millele järgneb ööbimine. Teine auhind pakub ööbimist kahele Sally Gap Bar & Brasserie's viietärnihotellis Powerscourt Hotel Resort & Spa koos kolmekäigulise õhtusöögi ja hommikusöögiga. Huvitatud isikud saavad võistlustel osaleda klikkides pakutavatel linkidel.

Õnnitleme Edel Troyd, kes võitis kahele inimesele ööbimise hotellis The Eccles Hotel & Spa Glengarriffis, Co Corkis, ja Gerry Murphyt, kes võitis neljale inimesele õhtusöögi restoranis Naas, Co Kildare. Need õnnelikud võitjad saavad nendes tuntud asutustes kahtlemata nautida ainulaadseid ja veetlevaid einestamiskogemusi.

Veel toidu- ja joogiuudiseid

Selle nädalavahetuse ajakirjas Irish Times jagab kokk ja restoranipidaja Sunil Ghai retsepte oma uuest kokaraamatust Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Ajakirjas on ka artikkel Corinna Hardgrave'ilt, kes usub, et on Kilkenny linnas avastanud uue Michelini tärni kandidaati. John Wilson otsib eelarvega Bordeaux’ veine. Lisaks pakuvad Grainne O'Keefe ja Lilly Higgins ajakirjas maitsvate sügisroogade retsepte.

Värskeimate toidu- ja joogiuudiste, funktsioonide ja maitsvate retseptide vaatamiseks külastage aadressi irishtimes.com/food. Kui soovite oma lähedastega The Irish Times Food & Drink Clubi rõõme jagada, saavad nad liituda, järgides antud linki. Olge meiega Facebookis ja Instagramis kursis, et saada värskendusi ja suussulavaid toidufotosid.

