Los Angelese metroo digitaalsed stendid seisavad silmitsi liiklusohutusega seotud probleemidega

Los Angeles Metro jätkab plaani paigaldada 49 digitaalset kahepoolset reklaamtahvlit, mis suurendab digitaalsete stendide koguarvu kogu linnas 86-ni. Metro loodab, et plaan, mida nimetatakse transpordikommunikatsioonivõrguks (TCN), teenib 1 miljard dollarit. tulu üle 30 aasta. Kuigi mõned kohalikud kaubanduskojad toetavad plaani, on aktivistid ja kogukonnarühmad mures selle mõju pärast visuaalsele keskkonnale ja liiklusohutusele.

Los Angelese linnaplaneerimiskomisjon arutab ettepanekut 14. septembril enne linnavolikogusse suundumist. Stendid oleksid laiali üle linna, enamik neist oleks kiirteede poole ja teised kogukondade poole. Konstruktsioonide kõrgus on 30–95 jalga, enamik neist on 30 jalga kõrged.

Metro väidab, et projektist on avalikku kasu, sealhulgas hädaabisõnumite saatmiseks aja reserveerimine. Uuringud, mille viisid läbi sellised institutsioonid nagu Birminghami Alabama ülikool ja föderaalne transpordistatistika büroo, on aga näidanud, et digitaalsed stendid võivad suurendada avariisagedust ja häirida autojuhtide tähelepanu. Digitaalsete stendide olemasolu Floridas ja Alabamas suurendas õnnetuste esinemissagedust vastavalt 25% ja 29%.

Ka teised Lõuna-California linnad, sealhulgas La Mesa, on kaalunud digitaalsete stendide ettepanekuid, kuid lükkasid need tagasi, kuna kardetakse juhi tähelepanu hajutamist. Metro ettevaatusabinõud, mis lubavad stendipilte iga kaheksa sekundi järel muuta, on ebapiisavad võrreldes teiste linnade ja osariikidega, kus pildid muutuvad iga nelja kuni kümne sekundi järel.

Vastased väidavad, et digitaalsed stendid aitavad kaasa linnalehemädaniku tekkele, häirivad juhtide tähelepanu ja mõjutavad juhtide ohutust. Nad kutsuvad linnavolikogu üles hääletama projekti vastu.

Kuigi mõned ettevõtete juhid toetavad digitaalse stendi ettepanekut, on kogukonna rühmad, naabruskonna nõukogud ja aktivistid selle vastu. Nad usuvad, et digitaalsetelt stendidelt saadav tulu ei kaalu üles negatiivseid tagajärgi linna visuaalsele keskkonnale ja liiklusohutusele.

