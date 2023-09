Apple Stock seisab silmitsi tehniliste väljakutsetega keset turuturbulentsi

Apple'i (AAPL) aktsia hind on märkimisväärselt langenud, kaotades viimase kahe päevaga üle 6%, mis tähistab 10 kuu suurimat järjestikust langust. Selle tulemusel on alates esmaspäevast turukapitalisatsioonis kaotatud ligikaudu 200 miljardit dollarit. Aktsiahinna langus langeb kokku teadetega Hiina ametnikest, kes kutsusid valitsustöötajaid üles Apple'i telefonide kasutamisest loobuma. Apple'i praegune probleem ei ole aga seotud tema toodete või teenustega, vaid pigem aktsiagraafikuga.

Kuu aega tagasi jõudsid Apple'i aktsiad kõigi aegade kõrgeima tasemeni, millele järgnes järsk langus, milletaolisi polnud varem nähtud. Ajaloolised trendid viitavad sellele, et Apple’i aktsiate nõrkus võib püsida vähemalt kuu aega. Kuigi aktsia koges augusti teisel poolel tõusu, on hiljutine langus kustutanud enamiku nendest tõustest, jättes aktsia mitme kuu madalaima taseme lähedale.

Analüütikud on avaldanud negatiivset väljavaadet Apple'i aktsiate kohta, eriti iPhone 15 turuletoomise eel. On täheldatud, et Apple'i aktsiad tõusevad tavaliselt enne selliseid sündmusi, kuid kogevad pärast seda müüki. Nelja aastakümne ajaloolised andmed näitavad, et september kipub olema Apple'i aktsiate jaoks keeruline kuu ning viimase 10 aasta jooksul on aktsia pärast iPhone'i turuletulekut andnud negatiivset tulu.

Vaatamata üldisele langustrendile tasub tähele panna, et oktoober on olnud Apple’i aktsiate jaoks ajalooliselt tugev kuu. See aasta on aga sellest mustrist kõrvale kaldunud. Lisaks on investorite muredele kaasa aidanud Apple'i kaitsekäitumine turul. Kuigi aktsia on sel aastal kasvanud auväärselt 35%, kahvatub see teiste tehnoloogiaettevõtete, nagu Nvidia (210%) ja Meta Platforms (150%) tootlusega võrreldes.

Apple seisab nüüd silmitsi kolmel järjestikusel kvartalil tulude kasvu langusega aasta-aastalt. See on pannud analüütikud võrdlema IBM-iga, teise tehnoloogiahiiglasega, kelle aktsiahinnad langesid pärast sarnaste finantstulemuste perioodi. Peamine järeldus on see, et Apple peab keskenduma tulude kasvule, et säilitada oma aktsia väärtust kasvuettevõttena.

Tulevikku vaadates soovitab JPMorgan, et kui praegused suundumused jätkuvad, võivad investorid pärast iPhone'i sündmust Apple'i aktsiaid müüa ja suunata oma investeeringud ümber sellistesse ettevõtetesse nagu Meta, Microsoft ja Nvidia, mida JPMorgani analüütikud peavad parimateks valikuteks.

Allikad: Yahoo Finance