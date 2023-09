Apple kuulutab välja sügissündmuse: uued iPhone'id ja iOS 17 funktsioonid

By

Apple on määranud oma sügisürituse kuupäeva, kus oodatakse uute iPhone'ide ja uue Apple Watchi avalikustamist. Koos sellega ilmub ka Apple'i operatsioonisüsteemi uusim versioon iOS 17. iOS 17 on beetaversiooni arenduses olnud paar kuud ja on tõenäoliselt avalikuks allalaadimiseks saadaval pärast 12. septembri sündmust.

Niisiis, mida võime iOS 17-lt oodata? Siin on mõned põhifunktsioonid.

1. Safari tekst kõneks muutmise funktsioon

iOS 17 tutvustab Safaris uut funktsiooni „Kuula lehte”. Kui puudutate aadressiriba kõrval väike- ja suurtähti A, pääsevad kasutajad juurde menüüle, mis võimaldab Siri häälega lugeda kogu veebilehte, sealhulgas teavet mis tahes fotode kohta. See funktsioon on kasulik siis, kui kasutajatel on käed tööd täis või kui neil pole lugemisprille.

2. Lennuinfo tekstisõnumite kaudu

Lennuinfo jagamine muutub iOS 17 abil lihtsamaks. Kasutajad saavad lihtsalt saata kellelegi lennufirma ja lennunumbri tekstisõnumi, kes saab seejärel sõnumit vajutada ja hoida all, et näha üksikasjalikku lennuteavet, nagu marsruut, olek (õigel ajal või hilinenud) ja pagas. nõuda saabumise karusselli. See funktsioon on eriti kasulik neile, kes tulevad lennujaamast peale.

3. Uued Facetime'i funktsioonid

iOS 17-s on Facetime'ile lisatud paar uut funktsiooni. Kui Facetime'i kõnele ei vastata, saavad kasutajad jätta Facetime'i kõneposti. Lisaks on kasutajatel võimalik näha helistaja öeldu reaalajas ärakirja, kui nad otsustavad kõne kõneposti saata. See võimaldab kasutajatel otsustada, kas nad soovivad kõnele vastata või jätta selle kõneposti, ilma helistaja teadmata.

4. Kahefaktorilise autentimise tekstide lihtsustatud kustutamine

iOS 17 muudab kahefaktorilise autentimise tekstide haldamise lihtsamaks. Neid koode, mis pakuvad teenustesse sisselogimisel täiendavat turvalisust, saab nüüd pärast nende kasutamist automaatselt kustutada. Kui lubate jaotises Seaded > Paroolivalikud valiku „Automaatne puhastamine”, saavad kasutajad lasta oma rakendusel Sõnumid need koodid kustutada, et postkasti korrastada.

5. Ooterežiim muudab režiimi Mitte segada elegantseks äratuskellaks

iOS 17 tutvustab funktsiooni "Ooterežiim". Kui kasutajad laadivad oma telefone öösel ja asetavad need külili, muutub telefon elegantseks ja kohandatavaks voodiäärseks äratuskellaks. Kasutajad saavad ooterežiimi kogemuse isikupärastamiseks lisada ekraanile meeldetuletusi, aktsiahindu, uudiste pealkirju ja akuteavet.

Pange tähele, et iOS 17 ei ühildu kõigi iPhone'idega. Eelkõige ei saa iPhone 8, 8 Plus ja iPhone X värskendust.

Allikad:

– WAKA Action 8 uudised