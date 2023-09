Kuidas on jalgpallurite dieedid viimase 50 aasta jooksul arenenud

Daniel Nisbet, Walesi rahvuslike noortekoondiste jalgpalliliit, selgitab, kuidas jalgpallurite toitumine on viimase 50 aasta jooksul muutunud. Varem oli toitumisele vähe rõhku pandud, mängijatele pakuti enne matši traditsioonilist inglise hommikusööki. Alates 1990. aastate keskpaigast on toitumine muutunud aga mängija mänguks valmistumise oluliseks aspektiks.

Tänapäeval töötavad jalgpalliklubides toitumisspetsialistid, kes planeerivad mängijate toidukordi väga tehniliselt. Need toidukorrad on kohandatud iga mängija individuaalsetele vajadustele, olenevalt sellest, mida nad soovivad saavutada. Vaatame lähemalt, kuidas on mängijate toitumine aastate jooksul muutunud.

hommikusöök

Varem olid jalgpallurid enne mängu praadimist või kaussi suhkruga kaetud teraviljahelbeid nagu Frosties, et kehasse energiat saada. Tänapäeval on mängijatel hommikusöögiks omlett spinati, seente, tomatite ja avokaadoga. Nüüd on rõhk piisaval valgu tarbimisel, kusjuures munad on oluline valguallikas lihaste taastamiseks ja taastumiseks.

Lõuna

Varem tarbisid jalgpallurid palju punast liha, näiteks praad, burgereid või spagette Bolognese. Tänapäeval soovitatakse mängijatel süüa kaks portsjonit kanarinda, kaks portsjonit bataati ja kahte tüüpi köögivilju. Pastast ja riisist saadavad süsivesikud on paremad kütuseallikad kui kartulid, kuna need sisaldavad rohkem süsivesikuid. Mängueelsel päeval on soovitatav süüa kiiresti vabanevaid süsivesikuid, näiteks pasta.

Suupisted

Varem võtsid mängijad poolajal apelsini viilu või sõid kiire energia saamiseks tarretisega ube. Tänapäeval on mängijad oma keha koostise suhtes teadlikumad ja valivad suupistetena valgu taastamise kokteilid või pähklid. Päev enne matši võivad nad tarbida süsivesikute jooki, nagu Gatorade või Lucozade.

Lõuna

Pärast mängu söösid mängijad kala ja krõpse, et saada valku ja energiat andvaid süsivesikuid, kuid see oli täis ebatervislikke küllastunud rasvu. Täna on mängijatel lõhefilee kahe portsu pruuni riisi ja kahe köögiviljaga. Enne matši lisavad nad valget pasta ja riisi, kuna need on keha energiaallikaks.

Alkohol

Alkoholi joomine oli kunagi osa jalgpallikultuurist, kus mängijad võtsid pärast matši koos pinti. Nüüd on aga teada, et alkohol aeglustab taastumist ja takistab toitainete omastamist. Tänapäeval on joomine ette nähtud ainult erilistel puhkudel ja mängijad hoiduvad alkoholist kesknädalal, kui neil on tulemas mäng.

Üldiselt on jalgpallurite toitumine viimastel aastakümnetel läbi teinud märkimisväärse muutuse, keskendudes rohkem individuaalsetele toitumiskavadele ja soorituse optimeerimiseks õigete toitude tarbimise tähtsusele.

Allikad:

– Daniel Nisbet, Walesi rahvuslike noortekoondiste jalgpalliliit