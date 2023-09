Huawei toob turule Mate 60 seeria: Apple'i potentsiaalne rivaal Hiina nutitelefonide turul

Hiina ettevõte Huawei Technologies avalikustas hiljuti oma uue Mate 60 nutitelefonide seeria, pälvides ülemaailmset tähelepanu oma tehnoloogiale, mis viitab sellele, et ettevõte on USA sanktsioonidest üle saanud. See areng võib asetada Huawei Apple'i suure konkurendi. Mate 60 ja Mate 60 Pro avalikustati augusti lõpus ning reedel toodi turule veel kaks mudelit, Mate X5 ja Mate 60 Pro+.

Mate 60 seeria üks silmapaistvamaid omadusi on selle võime toetada satelliitsidet, võimaldades kasutajatel helistada ja sõnumeid saata piirkondades, kus puudub mobiilsidesignaal või internet, näiteks mägedes või merel. Kuigi kasutatud kiipide kohta pole konkreetseid üksikasju avaldatud, on analüüsifirma TechInsights avastanud, et telefone toidab Hiina Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) uus Kirin 9000s kiip. Hiina ostjate poolt läbi viidud varased kiirustestid näitavad, et Mate 60 Pro allalaadimiskiirus ületab tipptasemel 5G telefonide oma.

Tarnijate osas pole Huawei neid ametlikult nimetanud, kuid TechInsights leidis, et Mate 60 seerias kasutatakse Lõuna-Korea SK Hynixi DRAM- ja NAND-komponente. SK Hynix, mis lõpetas äritegevuse Huaweiga pärast USA piirangute kehtestamist 2019. aastal, viib praegu läbi uurimist. Mate 60 Pro sisaldab ka varasemate mudelitega võrreldes suuremat osakaalu Hiinas toodetud kiibikomponente.

Varem maailma suurim nutitelefonide müüja Huawei seisis silmitsi turuosa vähenemisega, kuna USA sanktsioonide järel oli tal piiratud juurdepääs kiibi valmistamise tööriistadele. Tema turuosa Hiinas langes sel aastal 11%-le 27%-lt 2020. aastal. Apple’ist seevastu sai sel perioodil Hiinas domineeriv esmaklassiliste nutitelefonide tootja, kelle turuosa kasvas 11%-lt 19%-le. Counterpointi andmed.

Tööstusanalüütikud usuvad, et Mate 60 seeria võib kuulutada Huawei taastekkele Apple'i rivaalina Hiina turul. USA ja Hiina vaheliste pingete kasvust tingitud isamaaline meeleolu võib kaasa aidata tugevale müügile, kusjuures riigimeedia ja internetikasutajad tervitavad turuletoomist kui lööki USA vastu, TF International Securitiesi analüütik Ming-Chi Kuo ennustab, et Mate 60 Pro tarnib selle aasta teisel poolel 5.5–6 miljonit ühikut, mis on 20% rohkem kui algselt kavandatud mahud. Kuo ennustab lisaks, et Mate 60 Pro kumulatiivne tarne võib ühe aasta jooksul pärast turule toomist jõuda vähemalt 12 miljoni ühikuni.

Allikad:

– Yelin Mo ja Brenda Goh. "Huawei uued nutitelefonid testivad oma tagasitulekut Hiina tohutul turul" (Reuters)

– Brenda Goh (Reuters)