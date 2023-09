Takistuste ületamine digitaalteraapia kasutuselevõtul

2023. aasta PBMI iga-aastasel riiklikul konverentsil käsitles retseptita digitaalravi paneel praktilisi probleeme, mis takistavad nende integreerimist tavatervishoiusse. Nende probleemide hulka kuuluvad arvelduskoodide puudumine, standardimise puudumine ja mitu sidusrühma, kes vastutavad katvusotsuste eest. Lisaks tunnistasid paneeli liikmed vajadust kehtestada tõendusstandardid, hoolikalt kaaluda patsientide populatsiooni ja muuta ettekujutust retseptiga kaasnevatest eelistest.

Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., MedOne Rx, rõhutas, kui oluline on selgitada, et retseptiravimid ei piirdu ainult ravimitega. Ta rõhutas, et retseptiravimite eeliste eesmärk on saavutada taskukohase hinnaga positiivseid kliinilisi tulemusi, mida on võimalik saavutada digitaalse ravi, seadmete, tugistruktuuride või tervisenõustamise teenuste kaudu.

Andy Molnar, Digital Therapeutics Alliance'i tegevjuht, rõhutas vajadust töötada välja digitaalteraapiat toetavad tõendid. Ta mainis kõikehõlmavat juhendit, mille tema organisatsioon on välja töötanud, et aidata tootjatel ja maksjatel digiteraapiat hinnata. Olles oma tuleviku suhtes optimistlik, tunnistas Molnar, et võib kuluda mitu aastat, enne kui digiteraapiast saab tervishoiu retseptide väljakirjutamise regulaarne osa.

Dexcomi hallatavate turgude asepresident Michael Steelman rõhutas, kui oluline on tuvastada digitaalteraapia jaoks õiged patsiendid ja kasutada paindlikku lähenemisviisi. Ta tõi näitena otse tarbijatele müüdava une- ja meditatsioonirakenduse Calm. Steelman soovitas, et parim turustamisstrateegia varieerub sõltuvalt konkreetsest digitaalsest teraapiast.

Matt Alberico, MBA, DarioHealthist, käsitles digitaalsele ravile juurdepääsu küsimust. Ta lükkas ümber eksiarvamuse, et probleem on juurdepääs nutitelefonidele, rõhutades, et tõeline väljakutse seisneb juurdepääsus WiFi-le või andmekasutusse. Alberico pooldas asünkroonseid platvorme, mis võimaldavad patsientidel suhelda tervishoiusüsteemide, arstide, treenerite ja digitaalsete platvormidega neile sobival ajal. Ta rõhutas ka kaasamise ja tulemuste elluviimise tähtsust.

Arstid tunnistasid vahetuid praktilisi probleeme, mis on seotud Medicare'i hüvitiste kategooriate, arvelduskoodide ja digitaalsete ravimite valemitega. Samuti arutati teenuseosutajate kasutuselevõtuga seotud väljakutseid ja hariduse vajadust teenuseosutajate kogukonnas. Lisaks peeti maksjate ja müüjate jaoks oluliseks investeeringutasuvuse ja tegelike tõendite uuringuid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi ületada tuleb arvukalt takistusi, väljendas paneel optimismi digitaalse teraapia tulevase integreerimise suhtes igapäevastesse tervishoiuteenustesse. Patsientide hoolikat kaalumist, toetavaid tõendeid, paindlikke turustamisstrateegiaid ja praktilisi probleeme käsitledes võib digitaalteraapia tervishoiuteenuste osutamist revolutsiooniliselt muuta.

