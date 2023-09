Western Digital müüb Milpitase ülikoolilinnaku 192.5 miljoni dollari eest ja sõlmib tagasirendilepingu

By

Californias asuv arvutisalvestuse tootja Western Digital sõlmis hiljuti Blue Owl Capitaliga müügi- ja tagasirendilepingu oma Milpitase kontori, teadus- ja arendustegevuse ning tootmislinnaku jaoks. Viiest hoonest koosnev kinnistu, mis asub aadressil 901, 951, 1001, 1051 ja 1101 Sandisk Drive, müüdi 192.5 miljoni dollari eest, ostjaks oli Blue Owl. Lepingu osana on Western Digital sõlminud 16-aakri suuruse ala jaoks 37-aastase rendilepingu, mis kestab kuni 2039. aastani.

Milpitase ülikoolilinnaku, mis oli varem välkmäluseadmete tootja SanDiski peakorter, omandas Western Digital 2016. aastal. Ülikoolilinnakus on kontorid, uurimis- ja arendusrajatised ning tootmisettevõtted, mille pindala on kokku 580,322 332 ruutjalga. Tagasirendi tehingutele keskendumise poolest tuntud Blue Owl maksis kinnisvara eest XNUMX dollarit ruutjala kohta.

Tagasirendilepingud, nagu see, võimaldavad ettevõtetel vabastada kinnisvaraga seotud raha. See võib olla soodne viis raha hankimiseks ilma aktsiaid müümata või võlgu väljastamata, eriti kõrgemate intressimäärade perioodidel või kui ettevõtte aktsiaväärtus on madal.

Western Digitali aktsia hind on kõikunud, tõustes sel aastal 37%, kuid langedes 43% võrreldes 2021. aasta aprilli tipptasemega. Ettevõtte turukapitalisatsioon on praegu ligi 14 miljardit dollarit. Eelmisel eelarveaastal teatas Western Digital 1.3 miljardi dollari suurusest kahjumist. Ligikaudu 2 miljardi dollari suuruse sularahaga ettevõttel on järgmisel aastal tasuda 1.1 miljardi dollari väärtuses võlakirju ning samuti arveldab ettevõte jooksva kvartali jooksul 523 miljoni dollari suuruse maksuarve.

Lisaks Milpitase ülikoolilinnakule omab Western Digital ka oma kontori peakorterit, mis asub aadressil 5601 Great Oaks Pkwy San Joses.

Allikad: Silicon Valley Business Journal, Reuters, Yahoo Finance