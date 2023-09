Western Digital toob turule SN770M NVMe SSD Steam Decki ja ROG Ally jaoks

Western Digital on tutvustanud SN770M NVMe SSD-d, mis on spetsiaalselt loodud selliste seadmete jaoks nagu Steam Deck ja ROG Ally. Väikesed M.2 2230 formfaktori draivid on saadaval 500 GB, 1 TB ja 2 TB valikutega, pakkudes pihuarvutite mängijatele märkimisväärset salvestusruumi täiendust.

Varem oli SSD vahetamine Steam Deckis suhteliselt lihtne, kuid M.2 2230 draivide leidmine oli väljakutse. Need draivid ei olnud tarbijatele tavaliselt saadaval ja neid leidus sagedamini Delli ja Microsoft Surface'i sülearvutites. Olukord on aga viimasel ajal paranenud, kuna sellised ettevõtted nagu Sabrent, Micron, Corsair ja Framework pakuvad M.2 2230 draive. Framework andis selle aasta alguses välja ka oma 2TB täiendusdraivi.

Western Digitali sisenemine sellele turule on käeshoitavate mängude jaoks positiivne areng. Nende draivid pakuvad muljetavaldavat kiirust kuni 5,150 MB/s, tuginedes PCIe Gen 4-le. SN1M NVMe SSD 770TB versiooni saab osta Western Digitali veebipoest ja Best Buy'ist hinnaga 109.99 dollarit. 2TB versioon on saadaval ainult Best Buy'is hinnaga 239.99 dollarit.

Üldiselt pakub Western Digitali SN770M NVMe SSD mugavat lahendust mängijatele, kes soovivad oma pihuseadmetes salvestusruumi uuendada. Nende tuntud tootjate draivide saadavus suurendab tarbijate valikuvõimalusi, hõlbustades nende seadmetele sobivate uuenduste leidmist.

