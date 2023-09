Autod on võimsamad kui kunagi varem: tuunitud 911 Turbo S edestab Stock Porsche 918 Spyderit

Autohuviliste maailmas on võim kuningas ja autod on tänapäeval võimsamad kui kunagi varem. Viimane näide selle kohta on 911 Turbo S, rajal olev jõuallikas, mis on pälvinud järelturu tuunerite tähelepanu, kes soovivad mudelist veelgi rohkem jõudu ammutada. Ilmus video, millel on näha häälestatud 911 Turbo S-i, kes sõidab vastastikku drag-võistluste seerias aktsia Porsche 918 Spyderi vastu, tuues välja, kuidas kahe auto jõudluse erinevus on vähenenud.

Jõuülekande osas kasutab 918 Spyder hübriidsüsteemi. See ühendab endas 4.6-liitrise vabalthingava V8 mootori kahe elektrimootoriga, üks kummalgi teljel. Selle seadistuse tulemuseks on 887 hobujõudu ja 944 naela-jalga pöördemomenti. Teisest küljest pole 911 Turbo S-l elektrilist abi, kuid see saab ES Motorilt maheda viisi. Selle kahe turboülelaaduriga 3.8-liitrine lameda kuue mootoriga mootor annab laoseisus 650 hobujõudu ja 590 naela jalga pöördemomenti. Kuid uuendustega, nagu uued vahejahutid ja titaanist väljalaskekomplekt, toodab häälestatud 911 888 hobujõudu ja 737 naela-jalga pöördemomenti.

Teine jõudlust mõjutav tegur on kaal. 911 Turbo S on kergem kui 918 Spyder, kaaludes 3,615 naela võrreldes hübriidi 3,688 naelaga. Mõlemad autod on varustatud nelikveosüsteemidega, kuid kasutavad erinevat käigukasti. 918 on varustatud seitsmekäigulise käigukastiga, 911 aga kaheksakäigulise PDK käigukastiga.

Nende kahe Porsche mudeli vahelised drag-võistlused näitavad huvitavaid tulemusi. 918 Spyder läheb esimeses sõidus juhtima, püüdes 911 ootamatult kinni ja ületades finišijoone esimesena. Järgmisel kolmel sõidul kindlustab aga võidu 911 Turbo S, läbides veerandmiilise võistluse 9.7 sekundiga võrreldes 918 9.9 sekundiga. 911 edestab hübriidhüperautot ka veeremisvõistlustel ja võidab isegi piduritesti.

Porsche 918 Spyderit peeti kümmekond aastat tagasi tipptasemel autoks, millel oli hingemattev jõudlus ja kõrge hind. Kuid häälestatud 911 Turbo S suudab nüüd murdosa kuludest 918-st paremaid tulemusi saavutada. See näitab pidevaid edusamme autotehnoloogias ja muljetavaldavaid järelturu häälestamise võimalusi.

Allikad:

– Pealkiri: Autod on võimsamad kui kunagi varem: Tuned 911 Turbo S edestab Stock Porsche 918 Spyderit

– Allikas: [Palun esitage artikli allikas siin]